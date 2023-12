Dacia Duster neće dobiti elektropogon do sljedeće decenije

Male su šanse da će Dacia napraviti električni Duster prije 2030-ih.

Na pitanje novinara Autocara kako i kada će Dacia Duster postati električni automobil, generalni direktor brenda Denis Le Vot je jednostavno odgovorio: "Ne znam".

On je objasnio da su takve odluke još daleko, s obzirom da će novi Duster vjerovatno ostati u prodaji narednih osam godina. Štaviše, on vjeruje da će do otprilike 2032. godine na tržištu biti dovoljno "prostora“"da Duster ostane "uglavnom baziran na SUS-u".

Le Vot je rekao: "Renault brzo i masovno ide na elektrifikaciju automobila.

"Dacia takođe ide, naravno, jer znamo kraj igre. Ali ne ide tako brzo. Dacia u svakom trenutku nudi alternativu na tržištu za mobilnost", rekao je on.

On je dodao da su motori sa unutrašnjim sagorijevanjem Dačijin "hljeb i puter", a brend je "prsluk za spasavanje" za Grupu Renault "u ovom neizvijesnom okruženju".

Le Vot je dodao da ćemo "u nekom trenutku završiti potpuno električni", ali da će to zavisiti od pojedinačnih ciklusa modela (Sandero bi trebalo da bude zamijenjen oko 2028.) i od potražnje sa međunarodnih tržišta.

