Ekstremni francuski multipraktik: Peugeot Rifter 4×4 Concept

Model koji zamjenjuje Partnera biće zapravo blizanac Berlinga. Ali, veći publicitet za početak nije mogao dobiti od ove – ekstremne verzije. Ovaj Rifter je za sve terene!

U prevodu, to znači dodatnih 7,6 cm u visinu, a uz to dolazi s BF Goodrich All Terrain terenskim gumama. Najbolje od svega, šator i dodatno LED osvjetljenje skriva u krovu. Unutrašnjost je prošla kroz sitnije promjene, tek kroz promjenu boja pojedinih elemenata, čisto da se naglasi drugačiji duh automobila.

Za borbu u blatu koristiće 1,5-litreni dizelski BlueHDi od 130 KS. Najnoviji u grupaciji, koji će se ugrađivati u gotovo sve modele Peugeota.

(autoportal.hr)