Ferari ne žali za Hamiltonom

Prethodnih mjeseci u Formuli 1 bila je aktuelna priča o eventualnom prelasku Luisa Hamiltona u Ferari, ali do toga nikada nije došlo. Umjesto toga, slavni italijanski tim je odlučio da zamijeni Sebastijana Fetela španskim vozačem Karlosom Saincom te će on, uz Šarla Leklera, činiti postavu momčadi iz Maranela tokom 2021. i 2022.

Šef Ferarija Matija Binoto susreo se s pitanjem zašto nisu doveli sedmostrukog šampiona svijeta i da li će zažaliti što se nisu više angažovali da to ostvare.

"Ne mislim da ćemo požaliti, jer smo donijeli neke odluke smatrajući da su to ispravne odluke i danas imamo fantastičnog vozača kakav je Šarl, u kojega smo mi kao Ferari mnogo investirali. Mislim da on posjeduje veliki talent. Ako bude imao pravi bolid, prilično sam siguran da može izazvati Hamiltona. To je bio naš izbor, a mislim da smo s Karlosom vrlo jaki. Zato ne vjerujem da ćemo požaliti", rekao je šef Ferarijeve ekipe.

Hamilton je prošle sezone osvojio svoju sedmu krunu, a bude li se sve odvijalo u skladu s očekivanjima, trebalo bi da potpiše i novi ugovor s Mercedesom. Sve ostale ekipe popunile su svoje vozačke postave za sezonu, čeka se još samo potvrda statusa aktuelnog prvaka svijeta. Fetel je u Ferariju odradio šest sezona i ostvario 14 pobjeda, ali bez ostvarenja onog konačnog cilja - osvajanja titule.