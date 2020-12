Genijalan trik da odledite stakla na automobilu

Iako je o ovom triku već bilo riječi, odlučili smo ponovo da mu posvetimo pažnju, jer su proteklih dana vozači imali mnogo problema s ledom na svojim automobilima.

Metod odleđivanja na koji smo naišli na internetu navodno funkcioniše iz prosto jednostavnog razloga, a to je zato što sve supstance koje se miješaju s vodom imaju puno nižu tačku smrzavanja od vode, te se takva tečnost neće zamrznuti kada pošpricate po vjetrobranskom staklu, kao što bi se to dogodilo s običnom vodom! (Toplu vodu nemojte nikako koristiti, za odleđivanje stakla, jer bi najvjerovatnije zbog prevelike razlike u temperaturi (a usljed toga i do širenja materijala) došlo do pucanja stakla.

Dakle sve što trebate je pomiješati ove sastojke:

– 2/3 medicinskog alkohola (70%) – 1/3 vode – 1 velika kašika deterdženta za suđe

Tako izmiješanu tečnost pomoću špricaljke nanijeti na zaleđenu površinu koja će se gotovo momentalno otopiti (u zavisnosti od temperature), puno bolja varijanta od mukotrpnog struganja, zar ne?

Ako ste jedan od onih koji više vole filozofiju “bolje spriječiti nego liječiti”, prevencije radi možete pokušati spriječiti nastajanje leda, uz pomoć još jednog jednostavnog trika, a za to vam je potrebna ta ista (ili još jedna) špricaljka za vodu u koju trebate pomiješati ove sastojke:

– 3/4 vinskog sirće – 1/4 vode

Tako spravljenu tečnost (razvodnjenog octa) potrebno je samo pošpricati po staklima veče prije, te se led neće napraviti, ili će ga biti u znatno manjoj količini, pa bi vam ujutro opet trebalo biti znatno lakše prilikom čišćenja.

Ako se ne vidite kao DIY majstor naoružan špricaljkama, i mislite da takve scene sa špricaljkama pripadaju samo djeci u ljetnom periodu ili ste pak prevelik skeptik u "hemijanje" iz kućne radinosti, naša preporuka je da posegnete za profesionalnim proizvodima koje štite autostakla i sprečavaju njihovo smrzavanje.

Ono što nikako ne smijete

1. Kao što smo već ranije spomenuli toplu vodu nemojte nikako koristiti, za odleđivanje stakla, jer bi zbog prevelike razlike u temperaturi (a usljed toga i do širenja materijala) vjerojatno došlo do pucanja stakla!

2. Nikako nemojte pokušavati otvarati prozore ako su zaleđeni, iz razloga što motorić za podizanje stakla nije predviđen za savladavanje tolikog otpora i vrlo vjerovatno će pregorjeti, piše portal "automobili.klik.hr".

3. Nemojte izgubiti živce ma koliko vas frustrirao snijeg, led, hladnoća i gužva koja vas još čeka na putu do posla, i ostavite taj čekić u torbi s alatom (on ne služi za čišćenje ničega, a ponajmanje leda na autu)…