Hrvatski pronalazač dizajnirao najbrži električni automobil

Mate Rimac, 31-godišnji pronalazač i preduzetnik nazvan "hrvatski Ilon Mask", dizajnirao je električni hiperautomobil koji dostiže 100 kilometara na sat za samo 1,85 sekundi.

To ga čini pet stotinki bržim od konkurentskog "Tesla Roudstera" i najbržim električnim automobilom na svijetu.

Američki list "Vol strit žurnal" prije nekoliko dana objavio je razgovor sa Rimcem, kojeg u tekstu predstavljaju kao "vunderkinda u svijetu vozila na električni pogon" i "slijedećeg Ilona Maska".

"On prodaje munju u boci", počinje njujorški dnevnik svoj tekst u kojem nabraja Rimčeve poslovne uspjehe, prenosi B92.

Njegova tehnologija ugrađena je u automobile slavnih proizvođača poput "Aston Martina" i "Renoa", a njegova kompanija privukla je ulaganja iz "Hjundaija" i "Poršea".

Prvi Rimčev proizvod, "Concept One", ispao je prava električna zvijer. Svjetsku slavu taj auto je stekao 2017. godine, kada se u njemu razbio Ričard Hamond, voditelj britanske popularne emisije "Top Gir" (sada Grand tur). Kompanija je do danas narasla do 600 zaposlenih, a prošle godine Rimac je predstavio nasljednika Jedinice, nazvan C_Two. Najbrži električni automobil na svijetu broji 2000 konjskih snaga i dostiže brzinu od 412 kilometara na sat.

Prošlog mjeseca je "Koenigseg Reger", superauto koji pokreće Rimčeva baterija, srušio jedan od najekstremnijih brzinskih rekorda, kada je od 0 do 400 kilometara na sat i nazad stigao za samo 31,49 sekundi.

"Šta Rimac radi drugačije od ostatka svijeta?, zapitao se novinar njujorškog lista koji je razgovarao sa hrvatskim poduzetnikom.

"Nema ‘srebrnog metka’ koji će riješiti sve probleme. Riječ je mnogo optimiziranja, isprobavanja novih stvari, eksperimentisanja. Važno je biti brz, iznova i iznova testirati ideje, koncepte, simulacije i detaljne prototipe", odgovorio je Rimac.

Na pitanje kako se slaže s Ilonom Maskom, Rimac odgovara da sa njim nikada nije razgovarao, ali da bi volieo da "proćaskaju o nekim stvarima".