Istraživanje: Domet EV glavna briga za potencijalne kupce

Električni automobili (EV) još nisu opcija za mnoge kupce. Istraživanje koje je u Njemačkoj provela banka Targo Bank nedavno je pokazalo da bi većina ljudi radije odabrala automobil sa unutrašnjim sagorijevanjem (SUS) nego EV kada sljedeći put budu kupovali automobil.

Postoji nekoliko razloga za to, ali glavni faktor je domet koji se često smatra premalim. Ali da li je to opravdano? Studija Međunarodnog komiteta za čisti prevoz (ICCT) o potrebi za većim baterijama za EV sada daje odgovor na to pitanje. Prema autorima studije, prosječni domet EV prodanih u Evropi 2022. bio je 419 kilometara. Rezultat je da bi samo mali broj vozača imao koristi od većih baterija i veće autonomije, piše Autoklub.

Tri vrste korisnika

Za svoje proračune ICCT je simulirao ponašanje tri vrste korisnika u vožnji tokom godine. To uključuje gradskog putnika s pet putovanja od 22 kilometra svake sedmice ruralnog putnika s pet putovanja od 34 kilometra svake sedmice i vozača na duge relacije koji je putovao 20 kilometara dva puta sedmično i tri puta po 374 kilometra.

Svaki od ovih tipova vozača sedam puta godišnje putuje i na duga "rekreativna putovanja" od 750 kilometara. Ta su putovanja simulirana sa EV koji se temelji na tehničkim podacima VW ID.3 Pro Performance i za koji su pretpostavljene četiri hipotetske veličine baterije: 28, 58, 87 i 116 kilovat časova. Zapravo, ID.3 Pro Performance u realnosti nudi kapacitet baterije od 58 kWh, što mu daje domet od 408 kilometara prema WLTP ciklusu.

Rezultat istraživanja pokazuje da se veće baterije električnih automobila ne bi se trebale isplatiti gradskim i ruralnim putnicima. Shodno tome, mogli su završiti 98 posto svojih putovanja s baterijom od 28 kWh bez zaustavljanja radi punjenja.

U poređenju sa baterijom od 116 kWh, auto bi doduše trebalo puniti mnogo češće (35 dodatnih zaustavljanja zbog punjenja u godinu dana), ali sa druge strane, znatno su veći troškovi kupovine i troškovi održavanja EV s većom baterijom. Veća baterija znači veća težina auta što dovodi do veće potrošnje. Zavisno o profilu upotrebe, potrošnja se povećava za 13 do 17 odsto.

Najveća baterija isplativa je samo vozačima na dugim relacijama, jer mogu da uštede puno zaustavljanja zbog punjenja. Baterija od 116 kWh i kod ovih putnika bi smanjila broj godišnjih zaustavljanja zbog punjenja za 260 % u poređenju sa najmanjom verzijom baterije.

CO2 ravnoteža

U isto vrijeme, autori studije naglašavaju značajno lošiju CO2 ravnotežu većih baterija. To je rezultat, s jedne strane, većih emisija tokom proizvodnje i, s druge strane, povećanja potrošnje energije. Razlike su najuočljivije kod gradskih putnika koji rade najmanje kilometara. Budući da uglavnom voze na kratke udaljenosti, bateriju je potrebno češće zagrijavati i hladiti. Uz dvostruko veći kapacitet baterije, to znači do 20 odsto više emisija.

Kroz rezultate studije ICCT se nada da će pridonijeti objektivnijoj raspravi o temama kapaciteta baterije i potrošnje energije. U tom kontekstu preporučuje veću transparentnost: potrebno je bilježiti stvarnu potrošnju energije električnih automobila i anonimno je prenijeti nadležnim tijelima. Prema ICCT-u, stvarna potrošnja EV mogla bi biti i do 44 odsto veća od službenih testnih vrijednosti. Samo putem stvarnih podataka o potrošnji kupci mogu da dobiju ideju koja veličina baterije odgovara njihovim potrebama.

