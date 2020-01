Kako da provjerite gume na autu u tri jednostavna koraka?

Provjera guma automobila nekada je praktikovana pri svakom sipanju goriva na pumpi, dok se u današnje vrijeme ta praksa zapostavlja...

Pregled stanja pneumatika je jednostavan proces koji treba vršiti redovno, čime automobil činite bezbjednijim za vožnju, kako za vas kao vozača, tako i za ostale učesnike u saobraćaju. Time izbjegavate skupe popravke koje mogu da uslijede ako se ne vodi računa o tome.

Prvi korak: Provjera istrošenosti gume

Svaka guma sadrži nešto što se zove "indikator istrošenosti gazišta" i nalazi se na gazećoj površini gume, odnosno onoj koja je u kontaktu sa podlogom dok je vozilo u pokretu. Taj indikator može da izgleda kao težak za lociranje, međutim, treba imati na umu da većina proizvođača ucrtava strelice ili ikonice na gumi kako bi se time olakšala snalaženje.

Ovaj pokazivač nalazi se na približno 1,5 mm od gazišta gume - što je njena minimalna dubina. Pravilo je da, što je indikator bliži podlozi same gume, to je ona više istrošena. Da biste provjerili prednje pneumatike, smotajte volan do kraja u stranu i provjerite istrošenost gazišta kao i opšte stanje gume, savjetuje Auto Guru.

Što se zadnjih pneumatika tiče, da biste utvrdili da li je vrijeme za njihovu zamjenu, potrebno je da legnete na zemlju pored auta i rukom opipate nivo istrošenosti guma.

Drugi korak: Ispitati da li ima bočnih oštećenja

Putevi najčešće nisu u savršenom stanju. Pored rupa i neravnina, na njima se mogu skupljati ostaci krhotina od saobraćajnih nezgoda koji mogu da izazovu ozbiljna oštećenja guma.

Iz tog razloga je od presudne važnosti za bezbednost u vožnji da se bočna strana gume detaljno proveri i ispita da li na njoj postoje neki zaseci, ulubljenja ili ispupčenja. Ako se na ovaj način utvrdi bilo kakvo oštećenje, najbolje je odmah zameniti problematičnu gumu jer nastavljanje vožnje, pogotovu pri većim brzinama, može lako dovesti do njenog pucanja.

Treći korak: Održavanje pritiska u gumama

Gume su sklone da se tokom vremena ispumpavaju, odnosno da gube pritisak koji je ključan za dobro držanje vozila na putu, kao i za potrošnju goriva. Poštovanje preporučenog pritiska u gumama štedi gorivo sa jedne strane, dok sa druge poboljšava prijanjanje gume za površinu puta i time produžava radni vijek same gume.

Guma koja je napumpana pod pritiskom od svega 0,5 bara manje od preporučenog može da izazove porast potrošnje goriva i do 7 odsto, da proizvede dodatno trenje i otežati zaustavljanje.

Zato se pridržavajte ovih jednostavnih preporuka - vozićete se bezbjednije i štedjeti novac na duže staze, jer gumama neće biti potrebna tako česta zamjena, a potrošnja goriva se neće uvećavati.

