Kako prepoznati kvar na turbo punjaču?

Turbo punjač dugo je bio ugrađivan na većinu dizelskih motora, ali sad su dominantni i benzinski motori s turbo punjačima.

Koji su najčešći kvarovi turbo punjača i kako ih prepoznati ispričao je za pomenuti portal Marin Morava, saradnik za tehničku podršku u Hrvatskom autoklubu.

Neispravnost turbo punjača najčešće nastupa u praksi od 120.000 km nadalje.

Neispravnost ležajeva rotora turbo punjača

Simptomi su pad snage motora i upaljena lampica neispravnosti motora, nagla potrošnja ulja u motoru praćena jakom dimnom zavjesom, takođe popratno kroz nekoliko sljedećih minuta dolazi i do uključivanja crvene lampice ulja i nastupa potreba za zaustavljanjem vozila na sigurnom mjestu, odnosno treba što brže ugasiti motor kako bi se izbjegla velika šteta koja može prouzrokovati zaglavljivanje motora zbog gubitka podmazivanja.

Ako nastupi potpuno raspadanje turbo punjača otvorena je mogućnost trenutnog gašenja vozila bez mogućnosti ponovnog pokretanja motora, a raspadnuti dijelovi mogu spriječiti prolazak vazduha kroz turbinu do usisa motora i puno sitnih raspadnutih dijelova može se raspršiti po cjevovodu turbo sistema i s tim otvoriti potrebu za zamjenom kompletnog cjevovoda i time znatno povisiti cijenu otklona kvara.

Pucanje crijeva, cijevi ili hladnjaka turbo punjača zbog redovnih naprezanja

Ti su simptomi popraćeni gubitkom snage motora, uključivanjem lampice neispravnosti rada motora, povećanim izlaskom crnog dima na izdunu cijev kod vozila bez filtera krutih čestica, a kod vozila s filterom dolazi do ubrzanog zasićenja filtera krutih čestica u izduvavanju.

Prilikom naglog povećavanja broja obrtaja motora može se čuti jako šištanje vazduha u motornom prostoru što će vrlo lako uputiti da je nastala neispravnost dotoka vazduha na strani usisa. U nekim situacijama moguće je puknuće cijevi, a da se ne čuje puštanje vazduha prilikom opterećenja motora, ali se često tada može uočiti propuštanje uljne maglice na mjestu gdje je došlo do propuštanja vazduha.

U najgorim slučajevima, ako nemamo nijedan od navedenih simptoma, potrebno je vizuelno ili probom pritiska pronaći mjesto propuštanja turbo sistema.

Kod ovog problema često se može pomoći i na putu krpanjem gumenog crijeva ili vraćanjem odvojene cijevi iz ležišta zbog slabog držanja obujmice ili osigurača cijevi. Dobro je što se s ovakvim tipom kvara možemo dovesti do prvog servisa sa smanjenom snagom ili nam pomoć na putu može pomoći krpanjem ili namještanjem cijevi ako nismo u blizini prvog servisa.

Neispravnost regulacije pritiska punjenja turbo punjača

Simptomi su pad snage motora često popraćen paljenjem lampice neispravnosti motora i prelaskom rada motora u prinudni rad sa smanjenom snagom. Često s ovim tipom neispravnosti uspijete na vlastiti pogon doći do servisa, a otklon neispravnosti može biti jednostavnije prirode i može ga riješiti služba pomoći na putu. Ali, neke situacije mogu biti komplikovanije, sve do potrebe za zamjenom kompletnog turbo punjača.

Zvuk zviždanja prilikom naglog podizanja obrtaja motora, odnosno naglog ubrzavanja vozila, može upućivati na trošne ležajeve osovine rotora turbo punjača. Preporuka je što prije obratiti se servisu za otklanjanje neispravnosti. Često vozači znaju ovaj simptom zanemariti jer nije došlo do pada snage motora ili uključivanja lampice neispravnosti, ali ignorisanje ovog problema često dolazi do spomenute faze kad se turbo punjač u potpunosti raspadne s mogućnošću nastanka velikih oštećenja na motoru. Uz ovaj tip problema imamo i prednost jer imamo fazu najave problema: zviždanjem koje može trajati nekoliko dana ili nekoliko mjeseci do potpunog raspadanja turba.

Preporuka je da se redovno mijenja ulje u motoru jer često odgađanje servisnog intervala zamjene ulja ubrzava trošenje ležajeva turbo punjača. Ako je moguće: kod vozila koja su prešla 120.000 km mijenjati motorno ulje unutar godine dana, odnosno između 8.000 i 12.000 km. Tu je u praksi idealno za smanjenje potrošnje ležajeva turbo punjača.

(HAK)