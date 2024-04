Kinezi su ozbiljni: Nio ET7 s dometom od 1.000+ km (VIDEO)

Kineski proizvođač električnih automobila Nio je objavio rezultate tri odvojena testa dometa provedenih sa svojim novim modelom ET7.

Testovi nisu važni samo zato što je ET7 uspio da u tri puta da pređe više od 1.000 km s jednim punjenjem, već i zbog novih polučvrstih baterija koje su ugrađene u novi model.

Proizvođač automobila objavio je rezultate testiranja na cestama, navodeći da je jedan automobil koji je vozio od Šangaja do Xiamena prešao 1.046 km prije nego što mu je ponestalo snage, a drugi, koji je išao od Pekinga do Hefeija, uspio je prijeđe1.062 km, prije nego što se zaustavio, a posljednji automobil, koji je vozio od Kunminga do Zhanjianga, prešao je 1.070 km.

Na svojoj najdužoj vožnji ET7 je nosio oko 200 kg tereta, popeo se na 1.875 metara nadmorske visine, postigao je najveću brzinu od 118 km/h i zadržao prosječnu brzinu od 83,7 km/h, kažu Kinezi. Ukupno je automobilu trebalo 12,8 sati da završi putovanje.

Baterija s polučvrstim elektrolitom može da usladišti 150 kWh energije te je iste veličine kao litij-ionska baterija od 100 kWh i uprkos tome što sadrži 50 odsto više energije teža je samo za 20 kg.

Najava ovih impresivnih testova dometa koincidira s početkom prednarudžbi za 2024 ET7, koje su otvorene 16. aprila u Kini, prenosi Revija HAK.

