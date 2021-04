Koliko još možete voziti automobil nakon što se "upali" rezerva

Kazaljka koja pokazuje koliko ima goriva obično je tvornički kalibrirana sa puno pesimizma - pokazuju “nulu” prije nego što rezervoar bude potpuno prazan.

Vožnja sa niskim nivoom goriva nije samo rizična, već i štetna za mnoge dijelove automobila. U slučaju mnogih automobila, nakon zaustavljanja motora zbog nedostatka goriva, nakon punjenja gorivom ne može se tako lako pokrenuti. U novijim dizelskim gorivima ne smiju se zanemariti poruke o kraju isporuke AdBluea. Nedostatak ove tečnosti može uzrokovati i zaustavljanje motora!

U nekim automobilima putni računari mogu sa sasvim pristojnom preciznošću predvidjeti put koji automobil može preći sa gorivom u rezervoaru - kilometar po kilometar dometa naznačen putnim računraom pada promjenom tempa vožnje. Međutim, postoje i automobili u kojima se situacija mijenja poput vrtloga - tokom ležerne vožnje, npr. po gradu, pokazatelji su vrlo optimistični i ukazuju da možete preći još mnogo kilometara prije posjete benzinskoj pumpi, ali dovoljno je izaći na auto-put pa se malo jačim pritiskom na papučicu gasa domet počinje topiti pred vašim očima i za samo nekoliko minuta padne na nulu. Na auto-putu, gdje udaljenost između benzinskih pumpi može biti velika, ovo može biti vrlo stresno iskustvo.

Goriva je obično više nego što mislite

Dobra vijest je da su u većini automobila mjerači goriva i putni računari koji pokazuju domet za pražnjenje rezervoara baždareni kako bi upozorili vozača puno prije nego što je rezervoar zapravo prazan. U većini automobila, uz nježno rukovanje gasom, možete voziti od nekoliko desetaka do preko 100 km od trenutka kada indikator prestane prikazivati ​​preostali domet. Pa ako vam, na primjer, supruga da ključeve automobila, rekavši da se indikator rezerve upravo uključio, a automobil se zaustavi odmah nakon pokretanja, onda će to biti malo čudno.

Samo što ovo samo funkcioniše u novim neoštećenim automobilima, jer ako je automobil, na primjer, popravljen nakon saobraćajne nesreće, a rezervoar je pod nešto drugačijim uglom od tvornički izrađeneog ili je neko zamijenio pumpu za gorivo integrisanu sa senzorom i instalirao drugu podlošku ili dublje uvrnuo modul - indikacije će biti drugačije. U slučaju starijih automobila, problem može biti i ono što se godinama nakupljalo na dnu rezervoara - i šta u slučaju ako rezervoar nije potpuno prazan, ako bljuzga na dnu rezervoara nije gorivo sa ispravnim parametrima?

Zašto se ne isplati voziti na rezervi?

Pesimistično rangiranje pokazatelja goriva i dometa ne odnosi se samo na zaštitu vozača od neplaniranog zaustavljanja zbog praznog rezervoara. Sama činjenica da je pokazatelj u rezervi znači povećani rizik od kvara u mnogim modelima automobila. Zašto? Postoji barem nekoliko razloga. Prije svega, električne pumpe za gorivo podmazuju se i hlade gorivom - ako u rezervoaru ima malo goriva, može se dogoditi da, na primjer, na krivinama, bude trenutaka kada pumpa radi na suvo.

Drugo - ako pumpa počne vući prljavštinu sa dna rezervoara, to neće biti dobro za nju, jer je to vrlo precizan mehanizam. Treće - u automobilima sa ubrizgavanjem goriva - bez obzira imamo li posla s dizelom ili benzinom, samo mali dio goriva koje pumpa zapravo odlazi u cilindre. Koliko mali? Učinkovitost pumpe za gorivo iznosi i do nekoliko stotina litara na sat, dok motor prosječnog automobila troši samo nekoliko litara na sat. Neizgoreno gorivo cirkuliše između rezervoara za gorivo i motora, zagrijavajući se tako do vrlo visoke temperature. Zagrijava ih pumpa koja ih potiskuje pod pritiskom, a gorivo zagrijavaju i ubrizgavajuća šina i vrući dijelovi motora.

Ako u rezervoaru ima puno goriva, vruće gorivo koje se vraća iz motora miješa se s puno hladnijim gorivom u rezervoaru. Ako, recimo, duže vrijeme po vrućem danu vozimo u saobraćajnim gužvama, na rezervi, sadržaj rezervoara može doseći tačku vrenja. U gorivu se pojavljuju mjehurići plina koji ometaju rad motora, pogoršavajući podmazivanje pumpe. Mnogi automobili imaju sisteme napajanja i temperaturne senzore - ako senzor otkrije previsoku temperaturu tekućine, možda se upali lampica za provjeru motora, motor će preći u hitni način ili će prestati raditi.

Nestalo goriva? Nakon punjenja, motor neće da upali!

Kod starijih dizelaša problem pri vožnji do kraja bio je zrak u sistema ubrizgavanja - nakon punjenja motora ako se motor nije mogao pokrenuti, morali ste koristiti, na primjer, ručnu pumpu za ubrizgavanje, a u njegovoj odsutnosti, na primjer, olabavite cijevi za gorivo prilikom pokušaja pokretanja, ispustite mjehuriće zraka koji blokiraju dotok dizelskog goriva.

Noviji motori opremljeni električnim pumpama za gorivo obično idu na odzračivanjem sistema, dovoljno je starter "okretati" duže vrijeme dok se motor ne pokrene. Samo što se takva metoda može pokazati smrtonosnom za osjetljive dijelove sistema ubrizgavanja - čak i ako se ne pokvare odmah, njihova će se trajnost vrlo skratiti. U benzinskim motorima takođe je značajan rizik od blokiranja pumpe za gorivo.

"Provjerite motor" kad ponestane goriva

Nakon pražnjenja kompletnog rezervoara, može se dogoditi i da kontroler motora "uhvati" puno grešaka - od pogrešnog paljenja, preko povećanja temperature goriva, do pada pritiska goriva. Nakon ponovnog pokretanja, lampica "check engine" može dugo svijetliti.

Prije nekoliko godina još ste mogli razmišljati o provođenju testa, koliko će automobil zapravo preći od prikazivanja dometa 0 do momenta kada se motor u potpunosti ugasi s novim modelima to bi mogao biti destruktivni test koji uz malo peha može donijeti i nepredviđene troškove popravka - koji bi u krajnje nepovoljnim okolnostima - mogli bi dostići i cifru sa pet brojeva. Vjerujte nam na riječ - dok vozite polako, vožnja 50 km do sljedeće benzinske pumpe trebala bi uspjeti, ali je bolje je izbjegavati

Šta učiniti kada pokazivač dometa pokaže "0 km", a benzinska pumpa je daleko:

- ne prelazite 100 km / h - izbjegavajte naglo ubrzanje - pokušajte voziti tako da se automobil kotrlja u visokoj brzini - isključite klima uređaj i ostale potrošače koji troše puno električne energije - električna energija u automobilu dolazi iz goriva - koristite navigaciju (pametni telefon) - odaberite opciju pretraživanja najbliže benzinske pumpe.

(Automobili.ba)