Koristio Teslu za Uber, baterija "umrla" nakon 15 mjeseci

Jedan vozač Tesla Modela 3 koristio je svoj automobil za Uber, i tako ga testirao do krajnjih granica.

Pošto je, za volanom proveo više vremena nego prosječan korisnik, baterija njegovog vozila prestala je da radi poslije 193.000 pređena kilometra, i to za svega 15 mjeseci.

Ovaj Uber vozač po imenu Dobson, kupio je u julu 2022. godine malo korišćen Tesla Model 3 zamijenivši za njega svoj već ostarjeli Toyota Camry. Potrošio je 53.000 dolara na Teslu, ali kako je rekao, za nepunih godinu i po dana, uštedio je oko 10.000 dolara na gorivo i održavanje.

Dobson je, dakle, koristio Teslu za Uber vožnje što znači da je njegov Model 3 bio u pogonu šest dana nedjeljno, i koristio je prednosti superpunjenja dva puta dnevno.

Veliki problem je to što je njegova baterija prestala da radi nedavno, a kaže da je to zato što Tesla nije pripremio svoj Model 3 za to da će biti korišćen svakodnevno isto kao i bilo koje drugo vozilo kojim se vozi Uber.

Dobson je naveo da je baterija odjednom prestala da radi, a ne kroz postepenu degradaciju. Tvrdi da su mu iz Tesle rekli da se procijenjena degradacija odnosi na uobičajen način korišćenja, ali on se nije saglasio sa tim, rekavši da je baterija propala brže nego što je trebalo.

Sve u svemu, kada se jednog jutra probudio i vidio da mu piše još 275 preostalog dometa do sledećeg punjenja, začudio se kada mu je automobil stao a nije prešao ni petinu od toga.

Iz Tesle su mu rekli da će koštati 9.000 dolara da se baterija zamijeni, što je on i platio, a rekao je da će ubuduće ograničiti napunjenost baterije na 80%, i da je neće puštati do 90% ili 95%, kao što je do sada bio slučaj, prenosi B92.

