Kupci razočarani kvalitetom Teslinih volana

Danas i najjeftiniji automobili imaju volane koji će trajati nekoliko godina i najmanje 100.000 km prije nego što počnu da se raspadaju. Ali čini se da to nije slučaj sa Teslinim najnovijim "jaram" volanom.

Barem tako sugerišu brojne objave na društvenim mrežama, gdje su pojedini vlasnici, razočarani kvalitetom, objavili fotografije volana poslije nekoliko desetina hiljada kilometara.

Tesla Model S Long Range opremljenim "inovativnim" volanom poslije manje od 40.000 pređenih kilometara pokazao volan na kome su već otpala tri komada.

only 12,000 miles on my Plaid Model S and this is already happening? @Tesla @elonmusk pic.twitter.com/mlz2tdZKdu

Popularni TikToker jf.okai objavio je da mu se volan brzo raspada nakon samo 20.000 pređenih kilometara. Najekstremniji slučaj objavio je Twitter profil Meet Kevin, koji je rekao da je iste stvari doživio posle samo 6.500 pređenih kilometara.

My Plaid Model S with just 12,000 miles. This is only 3 days after the very first TINY mark became visible. It keeps getting bigger and bigger every time i drive. @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/3fDwhg1FsY