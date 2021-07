Leteći motocikl razdaljinu od 500 kilometara prelazi za 20 minuta

Kompanija Jetpack Aviation konstruisala je leteći motocikl koji će mnoge podsjetiti na čuveni filmski serijal Star Wars. The Speeder je prvi leteći motocikl, sposoban da leti do visine od čak 4.500 metara i da dostigne brzinu leta do 480 km/h.

The Speeder posjeduje četiri turbodžet motora koji za pogon koriste kerozin ili dizel. Leteći motor je u prethodnih pet mjeseci izvršio niz uspješnih probnih letova.

Prototip je bio sposoban da poleti, podigne se u visinu, lebdi u vazduhu i da se kreće napred, kao i da izvede niz različitih manevara, piše Nerdist.

Sada je na redu pravljenje naprednijeg prototipa, za koga je planirano da se aluminijumski ram zamjeni lakšim, napravljenim od ugljeničnih vlakana. Za treći prototip planirana je izrada aerodinamičnije karoserije zajedno sa kompaktnim krilima, kao i dupliranje broja motora.

Kada sve to bude urađeno, procenjuje se da će leteći motor moći da podigne težinu od oko 300 kilograma, sa dometom od oko 500 kilometara, koje će moći da pređe za oko 20 minuta. Poletanje i sletanje je vertikalno, što Speeder-u omogućava da se pokrene sa bilo koje površine, ulice, dvorišta, pa čak i sa prikolice kamiona, prenosi PC Press.

Planirano je da proizvodni model bude dostupan u tri verzije: rekreativnoj, komercijalnoj (sa prostorom za prevoz tereta) i vojnoj, koja će verovatno biti opremljena nekim oružjem.

Početna prodajna cena će biti 380.000 dolara, a za sada nije poznato kada bi ovaj "letocikl" mogao da se nađe u slobodnoj prodaji.