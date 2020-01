Mask: Tesla automobili će uskoro pričati

Ilon Mask, prvi čovjek Tesle, planira da šokira svijet automobilima koji govore.

Da ne bude zabune, ovi automobili neće moći baš da vode razgovor sa vama, već će tu sposobnost govora koristiti kako bi komunicirali sa pješacima.

Model 3 trenutno ima audio spiker ispod prednjeg branika koji stvara buku koja dosta podsjeća na crtani film "Jetsons", a to se može čuti kada god automobil ide sporo unazad ili naprijed.

Ilon Mask je putem svog Twitter profila poručio da će šokirati svijet, pa ukoliko se automobil bude sporo kretao postoji mogućnost da se čuje kako govori, dok se glas neće čuti ukoliko automobil bude išao brže.

Kako je sve to izgledalo možete pogledati i sami.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa