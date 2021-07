Mask: Tesla kroz vodu ide kao čamac - barem privremeno

Obilne kiše i poplave koje su proteklih dana pogodile razne dijelove svijeta, aktuelizovale su tematiku vožnje električnih automobila kroz duboku vodu.

Većina ljudi je svjesna da ne bi trebalo voziti automobila sa SUS motorima kroz duboku vodu, jer to bi moglo da dovede najprije do gašenja motora, a zatim i do ozbiljnih kvarova.

Štaviše, mehanički dijelovi motora mogu pretrpiti oštećenje u slučaju prodora velike količine vode čak i ako je motor ugašen.

S tim u vezi, mnogi vozači vjerovatno nisu svjesni da električni automobili obično bolje prolaze u uslovima poplave.

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation.