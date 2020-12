Mjerač temperature nije uvijek pouzdan indikator da se motor zagrijao

Mjerač temperature automobila često se koristi za određivanje je li motor na radnoj temperaturi.

Pogrešno, jer ovaj instrument pokazuje samo temperaturu rashladne tečnosti, piše "Revija HAK".

Kada mjerač temperature automobila pokaže da je motor topao, često treba najmanje još deset do petnaest minuta prije nego što možete stisnuti gas do kraja. To je zato što temperatura vode nije dobar pokazatelj da biste utvrdili je li vaše vozilo spremno za vožnju. Mjerač temperature vode pokazuje samo temperaturu rashladne tečnosti.

Na normalnim spoljašnjim temperaturama, taj mjerač već nakon otprilike pet minuta može dostići 90 stepeni. Međutim, temperatura ulja je posebno važna za motor. Ako želite znati da li je motor na radnoj temperaturi, morate se osloniti na druge instrumente poput mjerača temperature ulja ili mjerača pritiska ulja, koji su ugrađen uglavnom u sportske automobile.

Motorno ulje obično postigne optimalnu temperaturu tek nakon više od 15 minuta dok motori sportskih automobila, koji ponekad imaju više od deset litara motornog ulja, trebaju i duže. Prerano pritiskanje papučice gasa može dovesti do oštećenja motora jer je ulje još uvijek pregusto. Previše gasa s hladnim motorom takođe može dovesti do prebrzog širenja određenih dijelova motora, što, na primjer, može slomiti šarafe glave cilindara ili kućište radilice. Ako vaš automobil nema mjerač temperature ulja, mjerač pritiska ulja takođe može naznačiti kada je sigurno voziti brže. Nakon petnaest minuta ulje je dovoljno rijetko i tada znate na kojem mjeraču vaš motor zaista očitava radnu temperaturu.

Dakle, krenite nakon paljenja motora (ne čekajte duže od 30 sekundi čak i u zimskim mjesecima), nema potreba de čekate da se motor zagrije, ali ne pretjerujte s papučicom gasa. Vozite umjereno i pričekajte neko vrijeme da se motor zagrije, savjetuje "Revija HAK".