Monstruozni Golf "dvojka" iza sebe ostavlja i Bugattija

O kultnom statusu Golfa "dvojke", pogotovo na ovim prostorima, ne treba mnogo trošiti riječi. Neuništivi automobil i 28 godina poslije završetka proizvodnje nije rijetka pojava na ulicama, a još je uvijek veoma zanimljiv i tjunerima.

Jedna od njih je njemačka radionica Boba Motoring, koja je više puta svojim verzijama "budženih" Golfova oduševljavalja obožavaoce brzine, ali su sa ovim zaista prevazišli sebe.

Jednu takvu ekstremnu "dvojku" pokreće dvolitarski 2.0TI turbobenzinac koji je u stanju je da razvije čak 1.233 konjske snage!

Automobilu, koji se spolja ni po čemu ne razlikuje od svih ostalih "dvojki", motor snagu isporučuje na sva četiri točka pri obrtnom momentu od 1.094 Nm, dok je za prenos zadužen automatski DSG mjenjač sa duplim kvačilom.

Sve to ovu dvojku dovodi do zaista impresivnih rezultata. Od 0 do 100 na sat "Boba" ubrzava za samo 2,1 sekundu, dok mu je od 200 km/h potrebno 5,4 sekunde!

Tako impresivni rezultati dostojni su bolida Formule 1. Inače, ovaj Golf "dvojka" brži je od Bugattija Chiron.

Automobil je težak 1.220 kilograma, što znači da ostvaruje idealna odnos od jedne konjske snage po kilogramu. To mu omogućava da razdaljnu od četvrt milje, odnosno 402 metra, prelazi za 8,76 sekundi, uz izlaznu brzinu od čak 267,9 km/h.

Maksimalna brzina ovog fascinantnog Volkswagen Golfa druge generacije iznosi 340 kilometara na sat, prenosi "Telegraf.rs".