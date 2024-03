Odzvonilo velikim ekranima: Nema prekidača, nema pet NCAP zvjezdica:

Porast popularnosti ogromnih ekrana iz automobila je istjerao klasične prekidače i dugmad ali to bi se uskoro moglo promijeniti ako proizvođači automobila žele da dobiju maksimalnu ocjenu bezbednosti od Euro NCAP-a.

Nova pravila koja bi trebalo da stupe na snagu u januaru 2026. godine oduzimaće bodove vozilima koja nemaju određene tradicionalne kontrole, piše Motor1.

Evropski program za ocjenjivanje bezbjednosti novih automobila namjerava da smanji ocjenu jačine zvuka za automobile koji nemaju prekidač, dugmad ili točkić za sljedeće funkcije: pokazivače pravca, svjetla opasnosti (sva četiri pokazivača), sirenu, brisače i poziv za hitne slučajeve, prenosi Blic.

Ova druga je poznata kao eCall funkcija i obavezna je u Evropskoj uniji već nekoliko godina. Sistem automatski bira lokalni broj za hitne slučajeve u slučaju ozbiljne saobraćajne nezgode.

Direktor za strateški razvoj EuroNCAP-a Metju Ejveri objašnjava zašto je donesena odluka da se kažnjavaju proizvođači automobila koji primoravaju vozače da se gotovo isključivo oslanjaju na ekrane osjetljive na dodir.

"Prekomjerna upotreba ekrana osjetljivih na dodir predstavlja problem u cijeloj industriji, jer skoro svi proizvođači vozila pomjeraju ključne kontrole na centralne displeje, primoravajući vozače da sklone pogled sa puta i povećavajući rizik od sudara. Novi EuroNCAP testovi koji će se održati 2026. podstaći će proizvođače da koriste odvojene, fizičke kontrole za osnovne funkcije na intuitivan način, ograničavajući vrijeme da se oči sklone sa puta i na taj način promovišu bezbjedniju vožnju", objasnio je Ejveri.

Koliko god vijest izgledala dobro, važno je napomenuti da EuroNCAP ne može bukvalno da natjera proizvođače automobila da vrate fizičke kontrole. Oni su nezavisno tijelo za testiranje sudara, tako da ne mogu da naređuju kompanijama da se vrate klasičnim prekidačima i dugmadima. Takva odluka bi morala da dođe od Evropske unije.

Uprkos tome, skoro svi proizvođači automobila su zainteresovani da na svom testu ostvare maksimalnih pet zvezdica, pa je za očekivati da će se potruditi da ispoštuju nove propise.

Biće zanimljivo vidjeti da li će promjene napravljene na automobilima koji se prodaju u zemljama EU imati posljedice na ekvivalentne modele na drugim tržištima. Pravljenje dva različita enterijera za isti automobil nije idealno sa poslovne tačke gledišta, pa će možda i kupci koji nisu iz EU imati koristi od ovih promjena.

U intervjuu za Automotive Nevs Europe 2023. godine, generalni direktor BMW-a Oliver Cipse rekao je da je "apsolutno uvjeren" da će džinovski ekrani biti zabranjeni za deset godina.

"Za 10 godina toga više neće biti. Regulatori to vjerovatno neće dozvoliti. Ako morate da pogledate dole da biste upravljali svojim automobilom, mislimo da je to velika greška", rekao je on.

Ostaje da se vidi da li će se to dogoditi ili ne, ali novo pravilo EuroNCAP je korak u pravom smjeru.

