Okupljanje dizelaša pošlo po zlu, jedan eksplodirao

U Americi vjerovatno postoji najviše klubova obožavalaca, posebno kada je autoindustrija u pitanju.

Dizelaši su svetinja još uvijek i u našem regionu, a u Americi takođe imaju poseban status.

Među njima su najradikalniji oni iza pokreta "Rolling coal", čiji su zaštitni znak doslovno dimnjaci iz kojih suklja crni dim. Na njihovom godišnjem okupljanju je tako bilo održano i takmičenje u mjerenju snage na dinamometru.

Tunirani turbodizelaši daju nerijetko i više od kamiona, a natjerani do samih granica ponekad kapituliraju. Upravo to se dogodilo na ovoj manifestaciji prigodnog imena Weekend on the Edge, kada je jedan dizelaš odlučio da mu je dosta.

Snimak je objavio Rendi Rejes, a u pitanju je Doge Ram s Cumminsovim dizelašem, prenosi "Index.hr".

Prvih nekoliko sekundi je bilo sve u redu, a onda počinje slijed događaja koji će motor i vozilo odvesti u "vječna lovišta". Sreća u nesreći je da niko nije povrijeđen.