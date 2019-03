Pet najvećih grešaka koje radite s ručnim mjenjačem

Donosimo vam pet najčešćih grešaka koje radite sa ručnim mjenjačem, a koje mogu dovesti do kvara ili lošijeg rada, tačnije težeg mijenjanja brzina.

Odmaranje ruke na mjenjaču

Prva loša navika je odmaranje ruke na mjenjaču. Ne bismo smjeli mjenjač koristiti kao odmor za ruku jer pritisak gura vilicu mjenjača i može dovesti do preranog trošenja vilice što svakako nije dobro. Lagani dodir prilikom vožnje u određenoj brzini neće imati preveliki utjecaj, no težina ruke preveliki je pritisak koji stvara opterećenje na mehaničke dijelove i zupčanike unutar prijenosa stupnjeva brzine. Ova napomena takođe stoji u priručniku o upravljanju i korištenju vozila. Osim što ćete produžiti vijek trajanja vašeg mjenjača, velika je prednost držanje obje ruke na upravljaču prilikom vožnje kako bi smanjili riskantne situacije u vožnji, a time povećali sigurnost za sebe, ali i ostale učesnike u saobraćaju.

Držanje mjenjača u brzini prilikom zaustavljanja na semaforu

Loša navika jest držanje mjenjača u brzini prilikom zaustavljanja na semaforu. Zavisno od uslova i vremenu čekanja, prilagoditćete se zahtjevima saobraćaja, ali nepotrebno je ostavljanje u prvom stepenu prijenosa prilikom dužeg čekanja ili zaustavljanja. Vremenski ne iziskuje mnogo kako bi ubacili u prvu, a mnogo zahvalnije će biti ako pritisnete kvačilo, stavite u neutralni položaj odnosno ler i pritisnete kočnicu. Olakšati ćete samim puštanjem kvačila koje je mnogo teže držati pritisnuti do kraja nego lagano pritisnuti papučicu kočnice.

Držanje papučice kvačila i konstantno pritiskanje gas papučice

Kada govorimo o uzbrdici i kretanju s iste, onda dolazimo do problema kretanja. Držanje papučice kvačila i konstantno pritiskanje gas papučice dovodi do trošenja mehaničkog dijela kvačila prilikom razlike u okretajima motora koji ovisi o pritisku gas papučice, u omjeru kvačila koje prilikom spajanja odnosno prebacivanja u višu brzinu nema brzinu okretaja istu kao i motor. Stoga neprestano održavanje automobila u kretanju ili stajanju na uzbrdici nije preporučljivo, za to postoje bolji i štedljiviji načini. Najjednostavnije je podići ručnu kočnicu i pričekati dok stvarno ne trebamo krenuti, zatim po osjećaju kretanja već lagano spustimo ručnu kočnicu i automobil kreće. Moderni automobili najčešće imaju automatski "Parking sistem" koji se uključuje pritiskom kočnice, i vjerovatno će biti uključen na uzbrdici uprkos pritisku papučice kvačila sve dok ne dodate gas. Vrlo kratko čekanje zadovoljiti će i samo pritisak kvačila do kraja, pritisnuti kočnicu i ako imate siguran odmak od vozila iza sebe, to odraditi i bez ručne kočnice samo puštanjem kvačila do trenutka kretanja i brzim pomakom s kočnice na gas pokrenuti vozilo.

Ubrzavanje u previsokom stepenu prenosa

Jedna od nepotrebnih situacija takođe je ubrzanje u previsokom stepenu prenosa. Zato ako vozite 50 km/h, i u petom ste stepenu prenosa brzine ono što nije dobro jest ubrzavati jer automobil u tom stepenu prijenosa nije pripremljen za ekstremna ubrzanja i neprirodno je to očekivati. Broj okretaja premali je kako bi na vrijeme ubrzali. Upravo za to postoje mnogo jači stupnjevi prijenosa, odnosno niži stupnjevi prijenosa brzine. Nemojte biti lijeni, stoga odvojite sekundu vremena i prilikom naglog ubrzanja spustite stupanj prijenosa u za to predviđenu brzinu.

Zadržavanje noge na papučici kvačila iako je automobil u pokretu

Posljednja navika jest zadržavanje noge na papučici kvačila iako je automobil u pokretu i potreba za tim na bržim cestama ne postoji. Tzv. odmaranje noge na kvačilu je nepotrebno jer postoji mogućnost da nadalje vršite pritisak na mehaničke dijelove mjenjačke kutije, odnosno mjenjača na motor koji nije iste brzine kao i spoj od strane mjenjačke kutije s kojom se spaja. Pravilo koje svako zna jest i prvenstvo pritiska kočnice prilikom zaustavljanja vozila, stoga nemojte konstantno visiti na papučici kvačila jer po potrebi naglog zaustavljanja prvo ćemo pritisnuti kočnicu, a nakon toga kvačilo, tek onda sve ostalo potrebno. Za lijevu nogu postoji za to predviđeno mjesto, stoga ne oklijevajte i poslužite se odmorom na za to predviđenom mjestu.

Zaključak je vrlo jednostavan, a trenutna percepcija u vožnji uvelike pridonosi zanemarivanju ovih činjenica koje naš automobil itekako pamti. Zašto se čudimo kada neke dijelove trebamo mijenjati mnogo ranije od tvornički predviđenog, kada upute i priručnik o upravljanju niti ne pogledamo. Neke situacije su svakako predvidljive i preventivno možemo na njih uticati ovisno o željama, volji i potrebama svakog vozača. Ovdje govorimo o nekim sistemima unutar svakodnevnog mehaničkog procesa u vožnji kojih nismo svjesni i za koje razumljivo nemamo vremena, ali navike su drugo i na njih možemo uticati ako samo i jednom prihvatimo činjenicu kako funkcioniše motor i mehanika kretanja automobila i što je bitno kako bismo očuvali dijelove što dugotrajnijima.