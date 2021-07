Pet zlatnih savjeta za uštedu goriva

Uz malo pažnje i razmišljanja tokom vožnje, moguće je uštediti i do 20 odsto goriva.

Bez obzira na to da li je gorivo skupo ili jeftino, nema potrebe da trošite novac jer kada shvatite koliko možete uštediti, bićete zadovoljniji.

Zato smo istražili ključna pravila za što ekonomičniju vožnju.

Ovde nema posebne mudrosti, ali neki savjeti zahtijevaju strogu disciplinu, ali sve su to faktori koji utiču na vašu konačnu potrošnju goriva.

Neka uštede počnu: Ako se pridržavate ovih pet pravila o uštedi goriva, promjene u cijeni više vas neće zabrinjavati, prenosi B92.

1. Ravnomjernom vožnjom možete uštediti i živce i gorivo

Vožnja uključuje aktivno praćenje saobraćaja uz malo kočenja i korištenje inercije automobila. Takođe je važno držati rastojanje između vozila, čime se izbjegava kočenje i održava nivo bezbjednosti na putevima.

Na brzim putevima i autoputevima, ako vozite brzinom od 150 km / h i većom, značajno povećavate potrošnju goriva, pa radije vozite 120 km / h u najvišoj brzini i koristite tempomat, što će vam dodatno pomoći da uštedite do 5 odsto goriva.

Predviđanje saobraćajnih situacija takođe će vam pomoći da izbjegnete moguća kašnjenja.

2. Vozite u najvišoj brzini i održavajte brzinu

Prebacivanje brzina, ili promjena brzina, jednostavna je radnja koja vam može pomoći da uštedite gorivo. Kada pokrenete vozilo, možete prebaciti u drugu brzinu nakon samo nekoliko metara. Uvijek treba da izaberete odgovarajuću brzinu za svoje vozilo.

Dakle, sve dok vozilo ide glatko, dakle bez trzanja i sve dok nema dodatne buke, broj obrtaja je onakav kakav bi trebao biti. Naravno, važno je uvijek prilagođavati brzinu uslovima u kojima se nalazite i gledati broj obrtaja motora.

3. Redovno provjeravajte pritisak u pneumaticima

Vrijednost preporučenog pritiska u pneumaticima pri punom opterećenju nalazi se na poklopcu rezervoara za gorivo. Kada se uvjerite da su vaše gume naduvane do pisane vrijednosti jer smanjujete otpor kotrljanja i potrošnju goriva. Ovde možete uštjedeti do 15 odsto ukupne količine goriva potrošenog tokom vožnje. Imajući ovo na umu, prilikom kupovine guma možete tražiti one sa manjim otporom kotrljanja, što dodatno štedi gorivo.

4. Aerodinamika takođe igra ulogu

Smanjenjem otpora vazduha vozite efikasnije i smanjujete potrošnju goriva, posebno pri većim brzinama. Uklonite nadogradnje krova, kao što su nosači prtljaga, bicikli itd., Ako vam nisu potrebni tokom te vožnje. Ostaviti ih bez razloga znači stvoriti veći otpor vazduha i veću potrošnju goriva.

Takođe, ne ostavljajte otvorene prozore pri brzinama većim od 50 km / h. Ovo stvara dodatni otpor i ponovo povećava potrošnju goriva. Još jedan trik koji možete iskoristiti je veće vozilo. Ako tokom vožnje primjetite veće vozilo, poput kombija, kamiona, autobusa itd., I prateći takvo vozilo na pristojnoj udaljenosti, koristite vazdušni tunel koji stvara vozilo ispred vas, smanjujući tako vazduh otpor na vašem vozilu.

5. Organizujte svoje vrijeme - uštedite na toplom motoru

Ako imate mnogo stvari koje morate da radite svaki dan i radite svaku posebno, motor vašeg automobila se hladi između vožnji. Kada je hladan, motor pri ponovnom zagrijvanju troši više.

Organizujući svoje poslove i spajajući kratke dijelove u jednu, u kojima možete obavljati većinu svakodnevnih zadataka, iskorištavate motor dok se zagrijeva. Brže može postići optimalnu radnu temperaturu, pa će potrošnja goriva biti manja.