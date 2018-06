Pogledajte kako izgleda vožnja modela Ferrari 488

Nekoliko novinara je nedavno dobilo priliku da vozi najnoviji model kompanije Ferrari, 488 Pista, po stazi Fiorano.

Video koji su snimili kolege iz magazina Car and Driver nam pokazuje da je ovaj „propinjući konj“ brutalan kao što smo i očekivali.

Za razliku od svog prethodnika, modela 458 Speciale, 488 Pista ne posjeduje atmosferski V8 agregat. Ispod njegove haube se umjesto njega nalazi twin-turbo V8 agregat radne zapremine 3,9 litara, ali to nikako ne znači da Pista nema karakter.

Nakon što pogledate video ispod teksta, prvo ćete primijetiti „opake“ promjene stepena prenosa. Možda u namjeri da daju još neku emociju svom novom automobilu, inženjeri italijanskog proizvođača su konfigurisali transmisiju tako da se „osjeti“ svaki put kada se brzina promijeni.

Ključne informacije o agregatu ovog novog modela jesu da on razvija 711 konjskih snaga i 770 Nm obrtnog momenta. To je dovoljno da Pista iz mjesta do 100 km/h ubrzava za samo 2,85 sekundi, do 200 km/h za 7,6 sekundi i da postigne maksimalnu brzinu od 340 km/h.

U poređenju sa standardnim 488 GTB, Pista posjeduje i pregršt aerodinamičkih komponenti zahvaljujući kojima je sila prijanjanja (downforce) veća za čak 20%, a i automobil vizuelno izgleda agresivnije.

Iako će „puristima“ možda smetati to što nema atmosferskog V8 asgregata, i što je u gami kompanije trenutno jedini atmosferski agregat, V12, istina je da je Pista jedna opaka mašina, kakve smo kao i uvijek navikli da viđamo iz Maranela.

