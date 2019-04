Porsche Cayenne Turbo ili Lambroghini Urus? Ko je brži?

Rusi izgleda obožavaju da se trkaju u skupim, performantnim SUV modelima. Najnoviji primjer za to jeste trka na 800 metara između modela Lamborghini Urus i Porsche Cayenne Turbo.

Naravno, svi znamo da su brojevi na strani “razjarenog bika”. Uprkos tome što on deli neke od svojih komponenti sa modelom Cayenne i drugi SUV-ima iz okvira Volkswagen grupacije, njegov 4,9-litarski twin-turbo V8 agregat razvija 641 konjsku snagu i 850 Nm obrtnog momenta. Zahvaljujući tome, Urus iz mesta do 100 km/h ubrzava za samo 3,6 sekundi i postiže maksimalnu brzinu od 305 km/h.

Međutim, i najnoviji Cayenne Turbo posjeduje 4,0-litarski twin-turbo V8 agregat. Jedina razilka je u tome što kod modela Cayenne, ovaj agregat razvija manji broj konjkih snaga. On razvija 542 “konja” i 770 Nm obrtnog momenta, da budemo precizniji. Zahvaljujući tome, njemački SUV od 0 do 100 km/h ubrzava za 4,1 sekundu, te postiže maksimalnu brzinu od 286 km/h. Sa opcionalnim Sport Chrono paketom, ubrzanje od 0 do 100 km/h je za dvije desetinke kraće.

Prema tome, bar na papiru, Urus izgleda kao očigledni pobjednik. Međutim, već smo nekoliko puta imali prilike da posvjedočimo kako potcenjeni autombili savladaju favorite. Šta vi mislite, koji model je brži?

Pogledajte video i saznajte.