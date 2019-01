Rolls Royce pravi u potpunosti električni avion

​Već neko vrijeme znamo da Rolls Royce kompanija uporno radi na razvijanju električnog sistema propulzije, sa nadom da će tako kreirati novu generaciju ekoloških aviona, koji su oslobođeni zagađenja od sagorevanja goriva i kupovine istog.

Kompanija sa udružila sa brendovima Airbus i Siemens, kako bi zajedno razvili E-Fan X hibridni avion, dok sa brendom Aston Martin radi na svom Volante Vision VTOL konceptu, koji su predstavili na Farnborough International Airshow sajmu.

Ali sada, Rolls Royce nam otkriva svoje planove za konstruisanje sasvim električnog aviona, koji su delimično finansirani od strane britanske vlade, a delimično se rade u saradnji sa britanskim kompanijama YASA i Electroflight. Razvijen pod projektnim imenom ACCEL, novi avion nije vrijedan pomena samo zbog činjenice da ide na struju, već je dizajniran tako da ponese titulu najbržeg sasvim električnog modela, sa ciljem dostizanja brzine veće od 480 kilometara na sat.

Vječiti problem koji muči sve proizvođače električnih aviona svodi se na povećanje opsega i brzine, što od vas zahtjeva više snage, što dalje dovodi do problema povećanja kilaže zbog dodatnih pakovanja baterija. Kako bi se izborili sa svim ovim izazovima, ACCEL će koristiti najsnažnija pakovanja baterija ikada kreirana. To će mu dati priliku da svom pokretačkom sklopu da šansu da dostigne maksimalni izlaz snage od preko 1.000 ks, dok će sam avion imati raspon od 321 kilometra, što je dovoljno za let od Londona do Pariza.

Avion je mali i posjeduje sportski dizajn, sa kokpitom koji je postavljen prema zadnjem dijelu aviona, iza dugačkog nosa koji mu daje oblik sličan vintage roadster automobilu. Ipak, ovaj dizajn ima i svoju praktčnu svrhu, jer je upravo dugački nos prostor za skladištenje baterija.

Iako vjerovatno ovaj dizajn nikada neće postati proizvodni model, on nam savršeno jasno objašnjava progress koji je napravljen u ovom polju, za samo nekoliko kratkih godina. Rolls Royce očekuje da će ACCEL biti gotov do 2020.godine, kada će pokušati da obori brzinski rekord.

(luxlife.rs)