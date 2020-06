Šta kada se motor pregrijava i kako to izbjeći?

Prilikom rada motora u automobilu stvara se veliko trenje, a kao posljedica i podizanje temperature u radnom sistemu.

Dakako, kada bismo ostavili da se stvari razvijaju prirodnim tokom, došlo bi do toga da temperatura dostigne nemjerljive veličine, a to na kraju može dovesti do požara. Upravo iz tog razloga sistem za rashlađivanje motora veoma je bitan. Ako je pri tome i spoljna temperatura izuzetno visoka, a to je veoma često u ljetnim mjesecima, vrlo lako može doći do pregrijavanja ukoliko automobil ne pripremimo za ljetne vrućine.

Stručnjaci tako preporučuju da je prije nastupanja ljetnih vrućina veoma bitno provjeriti pneumatike i pritisak u njima, a i dobro je upaliti klima uređaj kako bi se vidjelo u kakvom je stanju i hladi li kako treba.

Naime, zbog veoma visoke radne temperature motora, ali i visoke temperature izvana, lako se može dogoditi da motor prokuva ukoliko sistem za rashlađivanje ne radi dobro i nije održavan. Do pregrijavanja ili, kako mi to u žargonu volimo reći, do kuhanja motora dolazi kada sistem za hlađenje ne može održavati optimalnu temperaturu rashladne tečnosti.

Radna temperatura agregata već je sama po sebi veoma visoka, a u mnogim vozilima dostiže i 90 stepeni Celzijusa.

Motor najčešće prokuva kada ventilator ne radi dobro, jednako kao i regulator radne temperature motora. Na primjer ako kontakt na ventilatoru nije dobar ili je neispravan mjerač temperature, sistem za hlađenje jednostavno neće raditi. Kada je temperatura visoka takođe može otkazati i regulator radne temperature motora. Regulator je zapravo vrsta ventila koji omogućuje izmjenu rashladne tečnosti u hladnjaku i bloku motora i to u trenutku kada se ta tečnosto u bloku zagrije do donje dozvoljene granice.

Ako je ventil neispravan, neće propustiti rashladnu tečnost, što znači da će temperatura u bloku rasti do tačke vrelišta.

Dakle, iz ovog kratkog opisa shvatili smo koliko je važan rashladni sistem i koliko je potrebno održavati ga, prije svega za vrijeme ljetnih mjeseci. Naime, nije rijetko da vidimo vozila parkirana sa strane na putu, a iz njih suklja para te se bjesomučno traži boca vode kako bi se ulila u sistem. Ali, postoje vozila koja imaju tako slab rashladni sistem da prokuvaju i u zimskim mjesecima, što dakako nikako nije dobro.

Dakle, jedan od osnovnih preduslova da vam automobil ne prokuva za vrijeme vožnje jeste da imate rashladni sistem pod kontrolom. Redovno provjeravajte tečnosti, ali i razne ventile, hladnjak i sve ostale dijelove u rashladnom sistemu. Veoma je važan remen ventilatora koji može pasti i iz tog razloga ventilator takođe neće dobro raditi pa će se dogoditi pregrijavanje. Stoga, ako ste primijetili da remen stalno pada, zamijenite ga čim prije kako kao posljedicu ne biste imali zagrijavanje. Ako čujete cviljenje prilikom povećanog broja obrtaja u motoru, znak je da remen pada pa obratite pažnju na to.

Uz ovo, znakovi za uzbunu može biti i curenje iz crijeva koje spaja motor i hladnjak te curenje iz samog hladnjaka. Stoga, ako ste primijetili vodene fleke ispod svog vozila, a znate da ne dolaze iz klima uređaja, takođe riješite problem na vrijeme jer ćete se tako riješiti prokuhavanja vozila i naravno ostanka na putu u najnezgodnijem trenutku.

I zaglavljeni termostat u zatvorenom položaju je jedan od razloga pregrijavanja, a uočićemo ga ako je gornje crijevo hladnjaka hladno, a donje toplo. U ovakvom stanju se vozilo smije voziti samo na nekoj kratkoj udaljenosti.

Uz sve ovo, treba pripaziti i kako vozite vozilo, posebno ako je starije proizvodnje. Previše turiranja, prelaska granica performansi vozila redono dovodi do pregrijavanja, dizanja i ovako visoke temperature pa onda slijedite pravilo – laganije, ali sigurnije.

(Silux.hr)