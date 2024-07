Šta morate prekontrolisati na vozilu prije polaska na put

Sezona je ljetnjih godišnjih odmora, o kojima svjedoče i sve veće gužve na graničnim prelazima. Da biste bezbjedno stigli na odredište potrebno je najprje da prekontrolišete svoje vozilo, a zatim da dobro isplanirate put i pripremite dokumentaciju.

Jovica Mitić iz Auto-moto saveza Srbije dao je savjete vozačima.

Prekontrolišite svoje vozilo

Ostavite dovoljno vremena, minimum dvije nedjelje za provjeru tehničke ispravnosti automobila prije putovanja, jer ćete možda morati i da odvezete auto na servis, prenosi RTS.

Pred putovanje je važno da provjerite ulje i filter motora, kočionu tečnost, tečnost za hladnjak (antifriz), tečnost za klimu, ulje servo volana, tečnost za vjetrobran, pneumatike, svjetlosnu signalizaciju automobila, klima uređaj, sve filtere, akumulator, metlice brisača.

Ulje i filter motora - promjena ulja motora

Redovno provjeravajte nivo i stanje ulja u svom automobilu. Nivo ulja sami utvrđujete sajlom za provjeru ulja, na kojoj se nalaze oznake za minimum i maksimum. Ne miješajte različite vrste ulja. Nemojte sipati više od potrebnog.

Mnogi savjetuju da se ulje mijenja na svakih 5.000 kilometara kod starijih automobila, a kod ostalih na 10.000 do 12.000 kilometara. Preporučuje se svakako mijenjanje ulja na svakih godinu dana, bez obzira na to da li je auto u upotrebi ili ne. To se može provjeriti i u uputstvu proizvođača automobila.

Filter ulja se obavezno mijenja kod svake promjene ulja. Motor nije zatvoren sistem i u njega stalno ulazi vazduh sa svim prljavštinama i nečistoćama. Zato je filter ulja neophodan dio za ispravno funkcionisanje motora.

Kočiona tečnost

Proizvođači preporučuju da se mijenja na svake dvije godine. Bitna je sama količina tečnosti, a na rezervoaru postoje oznake za minimalnu i maksimalnu količinu. Dopunite tečnost po potrebi. Na samom poklopcu piše koja je tečnost potrebna. Nikako ne miješati.

Tečnost za hladnjak (antifriz)

Provjerite nivo tečnosti u hladnjaku. Nikako ne provjeravajte dok je vruć motor, sačekajte da se motor ohladi bar 15 do 20 minuta. Odvrnite poklopac, i provjerite da li je hladnjak pun. Pogledajte dodatnu posudu i napunite je ako je nivo ispod predviđenog.

Mijenjajte tečnost za hlađenje motora svake dvije godine.

Tečnost za klimu

Količina tečnosti za klima uređaj može napraviti veliku razliku u performansama samog uređaja. Nije jednostavno utvrditi potreban nivo tečnosti, ali dobar pokazatelj je rashladna moć klime. Ako dobro hladi, onda nije potrebno dodavati.

Ulje servo volana

Ako volan nije servo, potrebno je redovno provjeravati nivo ulja i dopuniti ako je potrebno. Ako ulje curi ili dođe do nekog kvara, obavezno ga zamijenite. Prosječno se servo ulje mijenja na pet do 10 godina. Najbolje je pogledati uputstvo proizvođača, jer se dosta razlikuju, u zavisnosti od modela i marke automobila. Neki uopšte ne predviđaju zamjenu.

Tečnost za vjetrobran

Dopunite obavezno tečnost za čišćenje vjetrobrana. Izostanak tečnosti može izazvati velike probleme, primjera radi ako vas iznenadi pljusak, snijeg ili susnježica. Tada možete biti u velikoj opasnosti jer ne vidite i ugrozićete svoju kao i bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Pneumatici

Pritisak u pneumaticima

Ne smijete zaboraviti da redovno provjeravate pritisak u poneumaticima. Ako nije prema propisima, direktno utiče prije svega na bezbjednost, a onda i na potrošnju goriva. Obično se podatak o propisanom pritisku nalazi na ležaju vrata vozača, a svakako i u uputstvu. Vazduh možete lako dodati na benzinskoj pumpi ili kod vulkanizera. Nemojte stvarati veći pritisak od propisanog.

Rezervni točak

Nemojte zaboraviti na rezervni točak. Može vam se desiti da pukne guma, a da vam je rezervni točak nije napumpan, obavezno provjerite i napumpajte ga prije puta. Takođe, ne zaboravite dizalicu i ključ.

Provjera svjetlosne signalizacije na automobilu

Za bezbjednu vožnju neophodna je ispravnost svih svjetala: dnevna svjetla, duga svjetla, pokazivači pravca (žmigavci), stop svjetla, poziciona svjetla, svjetla za maglu.

Ako je svjetlosna signalizacija neispravna rizikujete svoju bezbjednost ali i saobraćajac može i da vas kazni. Obavezno neka u rezervi u vozilu bude bar po jedna rezervna sijalica. Može da se desi i da u toku vožnje pregori sijalica, a da ni ne primijetite. Provjeravajte redovno.

Provjera klima uređaja na automobilu

Uvijek pred putovanje provjerite da li je ispravan klima uređaj, filter kabine. Pored toga što svim putnicima povećava komfor u toku vožnje, prijatna temperatura u kolima veoma utiče na koncentraciju i sposobnosti vozača.

Zamjena svih filtera u automobilu pred put

Najbolje vrijeme za zamjenu vazdušnog filtera je na svakoj drugoj zamjeni ulja. Vazdušni filter čisti vazduh koji ulazi u motor. Prljav vazdušni filter smanjuje snagu motora i povećava potrošnju goriva.

Filter za gorivo ima sličan interval izmjene kao i vazdušni filter. Iako je preporučeno od 30.000 do 60.000 kilometara, u našim uslovima je dobro držati se donje vremenske granice.

Provjera akumulatora

Prosječni radni vijek akumulatora danas je četiri godine. Obično postoji oznaka na uređaju - datum kada je postavljen.

Stanje akumulatora mjeri voltmetar ili unimer. Ako se utvrdi da je akumulator nedovoljno napunjen, potrebno ga je dopuniti ili kupiti novi.

Provjera metlica brisača

Ako su metlice istrošene, lako ih je zamijeniti, i nije veliki izdatak. Obično traju šest mjeseci do godinu dana.

Zakonski obavezna oprema: Prva pomoć, sigurnosni prsluk, trougao, ključ za skidanje točkova, rezervne sijalice, sajla ili uže za vuču, rezervni točak.

Obavezan alat u automobilu: Rezervni ključ od automobila, viljuškaste ili okaste ključeve sa oznakama 10, 12, 13, 15, 17 i 19 ili multifunkcionalni ključ sa inbusima, šrafciger, motocangle, kablovi za paljenje, izolir traka, ljepljiva traka, osigurači, skalpel, WD-40 sprej, šrafovi i matice, gedora, čekić, baterijska lampa.

Napraviti plan puta

Potrebno je napraviti dobar odabir trase kojom ćete se kretati, i vrijeme kada ćete putovati, kada ćete praviti pauze.

Provjeriti dokumentaciju

Pored pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, treba obratiti pažnju na registarsku naljepnicu, jer često se dešava da ona istekne, a da vozači nisu primijetili.

Potrebne su i zelene karte u nekim zemljama okruženja, kao što su Sjeverna Makedonija, Turska, Albanija.

Potrebna je i međunarodna vozačka dozvola u zemljama Zapadne Evrope, kao i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Spisak važnih telefona

Trebalo bi blagovremeno pripremiti važne telefone koji mogu zatrebati u zemljama kroz koje se prolazi - saobraćajna policija, šlep služba, pomoć na putu, ako ostanu u kvaru, a nisu članovi Auto-moto saveza.

Potrebno je pribaviti i telefon zelene karte osiguranja zemlje u koju se putuje i kroz koju prolazi, kako bi mogli brže ući u proces refundacije troškova, ako imaju štetu na svom vozilu.

Kako rashladiti vozilo

Jovica Mitić savjetuje da se na šoferšajbne stave suncobrani i na taj način da se zaštiti dio oko volana koji je u stvari najtopliji.

Nakon provjetravanja vozila, pustiti klimu i paziti da ne bude razlika u temperaturi veća od nekih šest stepeni.

Iskoristiti dugodnevnicu

Jovica Mitić preporučuje da se praktično iskoristi dugodnevnica i putuje kada su temperature prijatnije, a samim tim i bezbjednije.

"Uslovi su dobri, vidljivost je dobra, veliki broj automobila ima klima uređaje, tako da vozači i ne osjećaju tu vrelinu u vozduhu", rekao je Mitić.

Međutim, to se potpuno mijenja kada iz nekog razloga ostanemo sa vozilom u kvaru na auto-putu, gdje nema hladovine, gdje se ne možemo sakriti od sunca, gdje je 40 stepeni.

"Iz tog razloga savjetujem vozačima da uvijek koriste te češće i duže pauze u najtoplijem dijelu dana, ako moraju da putuju, kako bi sigurnije i bezbjednije nastavili tamo kuda su već krenuli i do svog nekog odredišta", rekao je Mitić.

