Šta nam govori boja dima iz izduvnog sistema?

Izduvni gasovi iz vozila uglavnom su bezbojni i kada su takvi sve je u redu. Eventualno se može dogoditi da se gas čini bijele boje kada je vrijeme hladno, i to zbog kondenzacije.

Međutim, ako primijetite da izduvni gasovi dobijaju boju i to baš uvijek (čak i kada nije hladno), vrijeme je za uzbunu jer je to siguran znak da nešto nije u redu.

Koji su tipovi (boje) izduvnih gasova?

Plavkasti dim – ovo je veoma loša vijest jer je znak da motor u nekom dijelu dobija ulje koje curi te ga sagorijeva. Ovo može značiti niz problema, od ventila koji popušta pa sve do oštećenih cilindara. Ako duže ostavimo automobil da radi kad primijetimo plavkasti dim, može se dogoditi niz oštećenja, od različitih senzora pa sve do toga da zbog nestanka ulja u motoru dođe do niskog pritiska u sistemu, što opet može dovesti do velikog kvara.

Bijeli dim – vidite li bijeli dim (a isključili ste mogućnost da se samo radi o hladnom jutru i kondenzaciji) opet je loš znak. Naime, bijeli dim je znak da negdje u motoru gori tečnost za rashlađivanje ili neka druga tečnost koja služi za transmisiju. Takođe, imate li dizelaša i vidite bijeli izduvni gas, može biti znak da kroz sistem prolazi nesagoreno gorivo. Kao što smo naveli, bijeli dim može biti i znak da ste prebrzo krenuli u hladno zimsko jutro, prije nego se vozilo dovelo na radnu temperaturu. Ali, ovdje se radi samo o startu. Ako se bijeli dim pojavljuje tokom cijele vožnje, siguran je znak nekog od navedenih kvarova te je potrebno čim prije reagovati.

Crni dim – ovakva vrsta dima normalna je za veoma stare dizelske motore, posebno kada se pokreću brzo ili kada se naglo stisne papučica gasa. Međutim kod novijih dizelskih modela se ne bi smio pojavljivati crni dim, odnosno kada se pojavi, ne smatra se normalnim. U tom slučaju crni dim je siguran znak da sistem ubrizgava previše goriva i nije ga moguće cijelog sagorjeti u datom vremenu. Kod benzinskih motora znak je da je u rezervoaru veoma jaka mješavina goriva, odnosno ima mnogo goriva, a malo vazduha. Još jedan znak da se radi o izrazito jakoj mješavini jeste i ako vam je izduvni ventil pokriven crnom čađi s unutrašnje strane.

Kako dijagnostifikovati izduvne gasove (osim po boji)?

Plavkasti dim – obično ima miris po zagorjelom tostu. Osjetite li ga, odmah provjerite nivo motornog ulja. Takođe, bilo bi dobro da mehaničar provjeri i klipove.

Bijeli dim – u zavisnosti od tečnosti koja curi i gori po motoru, može imati blago slatkasti miris ili miris po zagorjelom ulju. Svakako provjerite nivo rashladne tečnosti (ako ima slatkasti miris) ili tečnosti prenosnog sistema (ako ima miris zagorjelog ulja).

Crni dim – provjerite filtere goriva. Oni su najsigurniji znak da nešto ne valja u sistemu, ukoliko imaju naslage po sebi.

Uočite li neobičan dim iz izduvnog sistema, morate brzo reagovati. Kao što smo naveli, neki od kvarova mogu donijeti nove, još veće, još skuplje. Stoga je najbolji savjet koji vam možemo dati – dobro otvorite oči, posmatrajte vozilo, a kad neobičnih znakova koje smo opisali, odmah ga odvezite kod mehaničara.

(Silux.hr)