Šta znače oznake na motornim uljima?

Motorno ulje veoma je važna stavka na svakom automobilu. Iako se na novijim automobilima preporučuje rjeđa izmjena ovog ulja, iskustvo pokazuje da je to ipak bolje učiniti prije nego kasnije.

U knjižici vozila piše koje je ulje najbolje za određeni tip vozila. Međutim, često zbog cijene, ali i dostupnosti te još nekih faktora nismo u mogućnosti izabrati ulje koje trebamo već se odlučimo za neko drugo. Upravo zbog toga dobro je poznavati oznake na motornim uljima koje se često čine zamršenim ili komplikovanim. Pa krenimo.

Uopšteno se smatra da su bolja ulja koja sadrže veći raspon u SAE – W-u (Society of Automotive Engineers). Ovim slovima zapravo je označen viskozitet ulja s obzirom na spoljašnju temperaturu.

Najčešće tako imamo oznake 5W-, 10W- i 20W-, a ovo konkretno znači da su ulja koja imaju oznaku 5W- pogodnija za upotrebu u hladnijim vremenskim uslovima jer su rjeđa pa samim tim i pogodnija za upotrebu u zimskim mjesecima budući su sva ulja na nižim temperaturama gušća. Ulja koja u sebi imaju oznaku 5W koristićemo ako temperature idu ispod – 18 stepeni Celzijusa, dok su ona koja imaju oznako 10W- namijenjena korištenju za temperature od -18 do +38 stepeni Celzijusa.

Dakle, pred zimu je najbolje zamijeniti ulje u svom vozilu, optimalno bi bilo ono koje ima oznaku 5W-, međutim zadovoljićemo se i s onim s oznakom 10W-. Naime, rjeđe ulje veoma je bitno za vozilo u zimskim mjesecima jer brže procirkuliše motorom do vitalnih dijelova jer treba znati da se čak 75 odsto trošenja motora događa prilikom hladnog starta.

Oznaka W zapravo se odnosi na "winter", odnosno zimu, tj. na to kako se ulje ponaša na niskim temperaturama, dok se broj koji se pojavljuje iza toga odnosi na to kako se ulje ponaša na visokim temperaturama.

Što je broj iza oznake W veći, to je ulje bolje na višim temperaturama. Kada su temperature više tada ulje postaje rjeđe, odnosno protočnije. U mnogim uslovima na putu stvaraju se visoke temperature u motoru vozila pa je veoma bitno da ulje bude dovoljno rijetko da štiti motor od visokih temperatura. Upravo iz tog razloga bitno je pratiti ove oznake i mijenjati ulje na promjeni godišnjih doba, piše "Silux.hr".

Dakle, SAE nije oznaka za kvalitet ulja već samo za termalni raspon ulja. Na primjer, može se kupiti ulje koje nije kvalitetno, ali zato ima dobar termalni raspon. Kada govorimo o kvalitetu, onda ćemo gledati u drugu oznaku na uljima, a to je CCMC, API i MIL. Najčešće se kod nas koristi oznaka API, što je skraćenica za American Petroleum Institute.

Oznaka izgleda kao API Sx ili API Cx, a iza znaka x krije se slovo te u pravilu, što je slovo veće, odnosno ima veći broj po abecednom redu, to je ulje kvalitetnije, s tim da su slovom S označena ulja za benzinske otto motore, dok su slovom C označena ulja za dizelske motore.

Na primjer, ulje označeno kao SD kvalitetnije je nego ulje označeno kao SC, ili ulje označeno kao CH kvalitetnije je nego ono označeno kao CC. Što je slovna oznaka veća, to je ulje kvalitetnije i bolje ga je koristiti, međutim nemojte se zavarati i sipati visoko kvalitetna motorna ulja u stare automobile s nadom da ćete im poboljšati performanse. Ne, te stvari ipak ne funkcionišu!

Ulja za benzinske motore uz oznaku S imaju slova od A do L, gdje je L najkvalitetnije, a ulja za dizelaše uz slovo C imaju oznake od A do G, gdje je G najkvalitetnije ulje.

(Silux.hr)