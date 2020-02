Sve o katalizatoru: Šta ga "ubija" i kako znati da nešto nije u redu?

Pošto se katalizator ugrađuje već više od 30 godina jasno je da je katalizator uklonjen kod velikog broja vozila.

Stoga je sajt "Polovni automobili" odgovorio na najčešća pitanja koja im postavljaju čitaoci.

Čemu služi katalizator?

Katalizator služi da bi čistio izduvne gasove.

Da li ga imaju i dizelaši?

Da - katalizator imaju i benzinci i dizelaši. Imaju ga i dizelaši bez DPF filtera.

Kod onih sa DPF filterom, naročito kod iole novijih, uglavnom je smješten u isto kućište sa DPF-om. Zato kad se kod dizelaša ukloni DPF filter, obično odlazi i katalizator.

Katalizator kod benzinca i dizelaša nije isti, pošto ima drugačiju funkciju i radi u drugačijim uslovima.

Kako prepoznati problem sa katalizatorom?

Ako je saće fizički oštećeno, može da se čuje zveckanje i slični zvukovi, mada samo kućište ima neku vrstu izolacije koja prigušuje i zvuk

Može da se upali "check engine" lampica, pošto uz katalizator idu i senzori

Gubitak snage

Povremeni gubitak snage, uz trzanje ili nepravilan rad motora

Povećana potrošnja goriva

Katalizator može da strada, a da se ne javi nijedan od gore pomenutih simptoma. Zavisi od generacije automobila, vrste katalizatora, senzora koji ga prate, stanja samog katalizatora…

Ima i drugih simptoma, koje iskusni majstori mogu lako da prepoznaju.

Takođe može vremenom polako da se zapušava, pri čemu se vlasnik postepeno navikava na npr. pad snage i druge simptome, pa mu uopšte ne pada na pamet da postoji neki problem sa katalizatorom.

Čišćenje katalizatora – "uradi sam" princip

"Ne preporučujemo samostalno čišćenje katalizatora, naročito ne priručnim sredstvima, kao što su kiseline, 'puška' sa vodom pod visokim pritiskom i slično. Postoji velika šansa da ga oštetite ili potpuno uništite", piše autor teskta Dragan Ramčević za sajt "Polovni automobili".

Napominje da nekima uspije - i da ne tvrde da je nemoguće, ali da je moguća eventualna šteta, finansijska, ekološka ili zdravstvena (ako nekome prsne kiselina u oko).

Čišćenje katalizatora u servisu

Postoji više načina, odnosno sistema za čišćenje katalizatora, pri čemu se kod nekih katalizator uopšte ne skida, pa se praktično u kompletu obećava i čišćenje mnogih drugih komponenti motora i izduvnog sistema.

Neki se agresivno reklamiraju, da biste tek na kraju shvatili da njihovo čišćenje u stvari može samo preventivno da pomogne katalizatoru i da ne mogu ništa da obećaju.

Uostalom, cijene univerzalnih, zamjenskih i polovnih katalizatora su danas takve da ni vozači više ne žele da rizikuju sa čišćenjem katalizatora koji će možda fizički da se raspadne čak i ako čišćenje uspije.

Aditivi za čišćenje katalizatora

Aditivi kao aditivi - postoje aditivi za sve što možete da zamislite. Koliko su efikasni, zavisi od mnogo faktora.

Na primjer, jedan od aditiva poznate firme dodaje se u benzin. U opisu aditiva piše da: omogućava čišćenje katalizatora (bez obećanja da će da ga zaista i očisti), poboljšava efikasnost katalizatora, omogućava čišćenje lambda sonde, obnavlja performanse motora…

Takođe piše i da se preporučuje redovan tretman ovim aditivom kod vozila koja se koriste uglavnom u gradskim uslovima. Dakle, ovdje praktično govorimo o prevenciji, a ne o čišćenju katalizatora kada do nekog problema već dođe.

Skidanje katalizatora

Proteklih decenija skidanje katalizatora je postala sasvim uobičajena procedura. Kod starijih automobila se izvodi rutinski, dok je kod novijih nešto komplikovanija.

Jednostavno - vozači žele da ga izbace iz automobila da više u budućnosti ne bi imali problema s njim, naročito zbog toga što niko na tehničkom pregledu nije provjeravao da li je skinut ili ne.

Međutim, stižu rigorozniji tehnički pregledi i sada nedostatak katalizatora postaje problem. Pogledajmo prvo šta se dešava sa skinutim katalizatorima.

Otkup starih katalizatora

Otkup katalizatora je odavno veoma unosan biznis. U njemu se nalaze skupi materijali - platina, rodijum, paladijum… Stoga nije ni čudo što se vlasnici vrlo brzo i lako odlučuju da ih skinu, pošto mogu da ih prodaju. Cijena skinutog katalizatora zavisi od raznih faktora, a ide od npr. 30-40 evra, pa do više od 150 evra.

Međutim, ako mislite da ćete da se "obogatite" prodajom svog katalizatora, vrlo vjerovatno ćete se razočarati. Nađete oglas – "Otkup svih vrsta katalizatora. Plaćamo od 100 do 200 evra."

Ali kada pozovete i kada pošaljete podatke i sliku svog katalizatora, saznate da ćete dobiti 20 ili 30 evra… Mnogi su se ovako razočarali.

Cijena katalizatora koji prodajete zavisi od mnogo faktora, a moguće je i da će vam kupac dati nerealno nisku cijenu po principu "ako prođe-prođe", da bi zatim podigao cijenu ako odustanete od prodaje ili vas pozvao kasnije...

Da li ugraditi nov originalni, zamjenski, univerzalni ili polovni katalizator?

Nov originalni katalizator, naročito ako ga kupujete i ugrađujete u ovlaštenom servisu, može da bude surovo skup. Istina - taj nov originalni će najvjerovatnije da potraje mnogo duže od polovnog ili univerzalnog.

Postoje prilično kvalitetni zamenski katalizatori, mnogo jeftiniji od originalnih, ali opet i solidno skuplji od univerzalnih ili polovnih. Međutim, postoji nejasna granica u definiciji između zamjenskih i univerzalnih, pa imajte i to u vidu.

Zamjenski bi trebalo da bude "identičan" originalnom, ali jeftiniji zbog primjene manje kvalitetnih materijala i drugih faktora. Ipak, često se univerzalni nazivaju zamjenskim.

Autor naglašava da "postoje" - ne i da mogu lako da se nađu.

Polovan kao polovan - zavisi u kakvom je stanju. Može i on da traje godinama i godinama, a može brzo da strada.

Stoga se većina vozača odlučuje za univerzalne katalizatore koji mogu da se kupe za 60-ak evra. Naravno da nije ista cijena za sve automobile – i univerzalni katalizatori za neke modele mogu da budu prilično skupi.

Životni vijek katalizatora u idealnim uslovima

Katalizator čak i u savršenim uslovima vremenom gubi svoje karakteristike i u nekom trenutku će morati da se zamijeni.

Aktivni sloj koji u stvari "pročišćava" izduvne gasove vremenom gubi na efikasnosti, ali je teško procijeniti kojim tempom dolazi do toga i kada je vrijeme da ode na reciklažu.

Često se kaže da je životni vijek katalizatora 180.000 do 200.000 km.

Kako produžiti životni vijek katalizatora?

Motor mora da bude potpuno ispravan. Odmah reagujte na svaki znak neispravnosti, povećane potrošnje goriva ili motornog ulja, gubitka snage, pada nivoa antifriza…

O ignorisanju lampica upozorenja kao što je npr. "check engine" da ne govorimo.

Razne neispravnosti mogu negativno da utiču na katalizator i prateće elemente (lambda sonde i senzore).

Šta sve "ubija" katalizator?

Generalno, katalizator u velikoj mjeri uništava dolazak nesagorjelog goriva do njega, isto kao i ulja i antifriza, ili nekih drugih nečistoća i produkata nepravilnog sagorijevanja. Na primjer, recimo da jedna svjećica ne radi i ne pali smjesu u cilindru.

To dovodi do toga da nesagorjeli benzin stiže do katalizatora i tamo se pali zagrijavajući katalizator do ekstremno visokih temperatura, što može da dovede do njegovog oštećenja, čak i topljenja.

Vibracije izazvane stradalim nosačima motora ili izduvnog sistema takođe imaju izražen negativan efekat na saće katalizatora.

Prolazak kroz duboku vodu - možete da zamislite šta se dešava kada katalizator koji je na temperaturi od 600 stepeni Celzijusa uronite u hladnu vodu - dolazi do iznenadnog hlađenja i stezanja metalnog kućišta, što može da izazove direktna i indirektna oštećenja…

Automobil sa katalizatorom ne bi smio da se pali na guranje - pošto u takvoj situaciji do katalizatora stiže gorivo koje u nekom trenutku može da se zapali. Isto važi i za "verglanje", odnosno dugotrajno neuspješno pokušavanje da se motor upali.

Loše podešeno paljenje može da izazove povećanje temperature u katalizatoru. Gradska vožnja, naročito kratke relacije, iz više razloga mu uskraćuju životni vijek.

Dotrajali kablovi i svjećice, kvar lambda sonde ili drugih senzora, kao i svi drugi kvarovi koji dovode do nepravilnog sagorijevanja, na razne načine uništavaju katalizator.

I naravno - tu je sama starost katalizatora, odnosno pređena kilometraža.

Nažalost, pošto se kilometraža masovno skida, nemojte da se čudite ukoliko vam katalizator strada na 135.000 km iako je proizvođač "obećao" da će izdržati 200.000 km.

Kupujete auto - kako možete da utvrdite da li je katalizator skinut?

U nekim slučajevima to je lako, u nekim nije.

Kod nekih automobila katalizator je pristupačan, pa može da se provjeri da li je fizički prisutno kućište katalizatora i da se neki metalnim predmetom kucne po njemu da se provjeri da li je izvađeno saće katalizatora, a kućište ostavljeno prazno.

Naravno, i kada se izvadi saće iz katalizatora da bi se prazno kućište vratilo, i tu može da se izvede neka vrsta zvučne izolacije kako se kuckanjem ne bi moglo odmah "provaliti" da je saće katalizatora izvađeno.

Kod nekih automobila katalizator je teško i naći, a kamoli provjeriti, pa je korisno odvesti auto kod nekog iskusnijeg majstora na dijagnostiku i neku drugu vrstu provjere. Uspješnost provjere zavisi od vrste i generacije automobila, iskustva majstora, volje majstora da se "maltretira" detaljnom provjerom…

Neko može po zvuku da prepozna da je katalizator skinut. Zvuk je nekako reskiji, da ne kažemo malo oštriji, ali ni to nije 100% pouzdana metoda, niti može svako da uoči razliku u zvuku.