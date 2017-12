"The Stig" je slobodan, da li će se priključiti"Grand Touru"?

The Stig, “misteriozni” vozač koji je uz originalnu postavu Top Gear-a žario i palio gume, te ganjao automobile do svojih limita, mogao bi se ponovo priključiti dobro poznatom trojcu.

Lik "The Stig" nije više aktuelan u Top Gear-u, ali s obzirom na njihov novokomponovani koncept tako je vjerovatno i najbolje.

Pretpostavljamo da u ovom trenutku svi već znate da je slavna trojka trenutno u potrazi za vozačem za svoj "The Grand Tour", i s potragom muče veliku muku, jer im se u toj potrazi niže katastrofa za katastrofom.

Ali kako je na "JUSTIA Trademarks" iskočio jedan zanimljiv podatak proradila je mašta. Naime kako je trademark za "The Stig" od 22. septembra ukinut, to bi drugim riječima moglo značiti da bi baš on mogao postati savršeni kandidat za audiciju "The Grand Toura".

Naravno ne tvrdimo da će se "The Stig" ponovo priključiti svojim starim prijateljima u njihovoj novoj emisiji, ali izgleda da je to tehnički i pravno gledano izvodivo.

(Automobili.hr)