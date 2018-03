VW Tiguan GTE

Volkswagen je do sada nekoliko puta putem interneta objavljivao fotografije koncept modela Tiguan GTE, međutim, ovoga puta se čini da je vozilo blizu produkcijske faze.

Naime, na novim fotografijama ovaj krosover možda ne izgleda agresivno i sportski kao originalni koncept, već podsjeća na R-Line verziju modela Tiguan. Međutim, tu je nekoliko detalja po kojima će se nova GTE varijanta popularnog SUV modela razlikovati od R-Line.

Najveća razlika između ove dvije gore pomenute verzije jeste možda u dnevnim svjetlima u obliku slova C sa LED tehnologijom, koja su postala neka vrsta zaštitnog znak VW modela sa plug-in hibridnim pogonskim sklopom, koja će se naći i na GTE verziji Tiguan-a. Ovakav dizajn svjetala već smo imali prilike da vidimo na modelima Golf GTE i Passat GTE.

Pored svjetala, tu su još i PHEV oznake na prednjem braniku, zadnjem dijelu automobila i na maski (rešetki) hladnjaka. Kad smo već kod rešetke, da napomenemo da se na njoj, odnosno iza logoa kompanije nalazi i skrivena utičnica za punjač.

Kao i prethodne GTE varijante, Tiguan će imati modifikovan enterijer sa novim infotejnment sistemom.

Što se pogona tiče, on će vjerovatno biti preuzet sa modela Golf GTE. On se sastoji od kombinacije četvorocilindarskog TSI agregata radne zapremine 1,4 litara, elektromotora i litijum-jonske baterije. Ako se novi model vodi konceptom na kojem je baziran, Tiguan GTE će ukupno razvijati 216 konjsih snaga, te će od 0 do 100 km/h ubrzavati za 8,1 sekundu i imaće maksimalnu brzinu od 200 km/h.

Da napomenemo još i da će samo na električnu energiju ovaj model moći da pređe oko 50 kilometara i da će moći da postigne maksimalnu brzinu od 130 km/h.

(vrelegume.rs)