Vazdušni jastuci na automobilu, ali sa spoljne strane

Spoljni vazdušni jastuci koji iskaču sa strane automobila su najnovija bezbjednosna inovacija koja se razvija u automobilskoj industriji i mogla bi da se nađe na automobilima do 2020. godine.

Jastuci iskaču iz poda ispod vrata za 20-30 milisekundi i štite vozila sa strane od udara, a dizajneri naporno rade na razvoju radara i sistema kamera kako bi mogli da otkriju tačan trenutak kada spoljni vazdušni jastuk treba da se pokrene.

Njemački proizvođač djelova za automobile ZF Friedrichshafen AG je predstavio nov sistem koji izbacuje vazdušni jastuk sa strane automobila kada je sudar sa strane nemoguće izbjeći.

Vazdušni jastuk bi smanjio jačinu udara i bolje zaštitio putnike automobila. Time bi se stvorila dodatna zona gužvanja izvan putničke kabine koja bi apsorbovala veću količinu kinetičke energije automobila koji naleće na vozilo sa ZF-ovim vazdušnim jastukom.

