Vodič za pametnu vožnju kroz saobraćajne gužve

Duge vožnje u gustom saobraćaju nerviraju i zamaraju sve. Da biste izbjegli stres na putu do vašeg odredišta, treba da se pripremite. Ovih nekoliko savjeta za pametnu i defanzivnu vožnju, mogu vam pomoći da lakše i bezbjednije prođete kroz saobraćajnu gužvu.

Planiranje - prva linija odbrane

Prema američkom Nacionalnom savjetu za bezbjednost (NSC), defanzivna vožnja podrazumijeva preduzimanje razumnih mjera za sprečavanje sudara. Ali, ovakva vožnja počinje prije nego što krenete na put.

Provjeravanje vremenskih prilika i uslova na putu unaprijed, pomaže vam da isplanirate rutu i ​​znate šta možete očekivati. Takođe je važno da u automobilu imate sve što vam je potrebno. Komplet za prvu pomoć, voda, grickalice i ćebe obezbjeđuju da na duge staze budete spremni na hitne slučajeve, savjetuje Geico.

Otvorite četvore oči

Ako morate da vozite u najprometnije vrijeme, morate da budete i naročito pažljivi. Mnogo automobila na putu znači veću šansu za fatalne sudare, pa je zato je posebno važno da budete spremni i naučite da uočite i izbjegnete opasnosti.

Instruktori vožnje preporučuju provjerenje ogledala svakih tri do pet sekundi i neprekidno skeniranje saobraćaja kako biste uočili moguće opasnosti. Uvijek dajte prednost motociklistima, ali budite spremni da reagujete na neočekivane promjene i skretanja iz trake u traku.

Za vrijeme gustog saobraćaja, držite se na sigurnoj udaljenosti od drugih vozila i priuštite sebi dovoljno vremena da reagujete tako što ćete usporiti brzinu.Uočite znake vožnje sa smanjenom pažnjom, rastrojene, pa čak i agresivne vozače i razvijte tehnike poput dubokog disanja da biste ostali smireni i pod pritiskom.

Šest nebezbjednih ponašanja u vožnji

NSC je identifikovao šest nebezbjednih ponašanja u vožnji koja najčešće dovode do sudara. Ako razumijete prekršaje i učite kako da ih izbjegnete, razvićete sigurnije vozačke navike i tehnike izbjegavanja sudara.

1) Nepravilna brzina: Pazite i na propisano ograničenje brzine i na vremenske prilike. Čak i ako poštujete ograničenje, možda ćete morati da usporite da biste se sigurno vozili po vlažnom ili sleđenom putu.

2) Kršenje saobraćajnih pravila: Da biste bili sigurni da pravilno vozite i pratite sve saobraćajne signale i znake, vozite odgovarajućom brzinom koja će vam omogućiti vrijeme da reagujete i skenirate raskrsnice prije ulaska u njih.

3) Skretanje u lijevu traku: Strpljenje i predviđanje su ključni za izbjegavanje ovog nesigurnog ponašanja. Usporite i ostanite iza biciklista ili pješaka dok god ne bude bezbjedno da ih obiđete, i gledajte put ispred sebe zbog životinja ili drugih prepreka, kako biste mogli da ukočite ili ih bezbjedno zaobiđete, umjesto da skrenete u drugu traku da biste ih izbjegli.

4) Nepravilno skretanje: Uvijek koristite pokazivače pravca da obavijestite ostale vozače, pješake i bicikliste da znaju kuda idete. (Većina saobraćajnih zakona zahtijeva da signalizirate na 100 metara od skretanja, ali trebalo bi da provjerite lokalne propise.)

5) Nepropisan prolazak kroz raskrsnice: Na raskrsnicama obavezno upotrijebite pokazivače pravca i provjerite mrtve uglove, kao i udaljenost vozila ispred i iza vašeg. Trebalo bi da budete u mogućnosti da raskrsnicu prođete, a da se ne približite previše drugim vozilima ili da prekoračite ograničenje brzine; ako to ne možete, možda nije sigurno da uđete u raskrsnicu.

6) Malo rastojanje: Pri malim brzinama, nedovoljno rastojanje između vozila može dovesti do iritantnih sudara koji će vam oštetiti blatobrane; pri velikim brzinama, to može biti smrtonosno. Omogućite sebi najmanje tri sekunde udaljenosti između vašeg vozila i onog ispred. Ako vam se previše približava, ne ubrzavajte! Održavajte svoju brzinu i pomjerite se u stranu da vas obiđe, ukoliko je to bezbjedno.