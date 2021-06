Za 20 sekundi do 500 km/h

Novi Bugatti je oduševio apsolutno svakog.

Bugatti Bolide izgleda kao Betmenov automobil, a uživo su ga vidjeli svi posjetio sajna Milano Monca.

Ne samo što su ga vidjeli, nego su mogli da čuju i zvuk njegovog motora, kada je startovan mnogima se sledila krv, a podsjećamo radi se motoru sa čak 16 cilindara.

Pogon je isti kao kod modela Chiron, samo je ojačan i iznosi 1850KS uz 1850 Nm, do 100 km/h stiže za 2,17 sekundi, dok do 200 km/h ide za 4,36, 300 km/h stiže za 7,37, do 400 km/h za 12, a do 500 km/h stiže poslije 20,16 sekundi, prenosi b92.