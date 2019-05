Za koji brend auto guma se odlučiti?

Kako se razvijala automobilska industrija tako su se i razvijala vozila, njihove kompnente, dizajn, karakteristike, ali i auto gume. Ipak, kako su se razvijale auto gume pojavile su se i neke nedoumice u vezi sa razumijevanjem kako funkcionišu gume i koliko su one izdržljive.

Danas se potrošači prije kupovine obavezno dobro informišu o novim pneumaticima, jer žele pametno da investiraju, ali i da odaberu gume koje će da zadovolje sve njihov potrebe tokom vožnje.

Naravno, kao što se posebno obraća pažnja na druge auto komponente i gume moraju da se usklade sa specifikacijama proizvođača i da se uklope u određeni moel automobila. Ipak, najviše dilema donose upravo pitanja koje to gume najbolje odgovaraju potrebama vozača.

Tržište u Evropskoj uniji nudi potrošačima gume koje imaju određene znkove koji pružaju detaljne informacije o performansama. Postoje tri najvažnija kriterijuma koja se ističu, a to su:

Ekonomičnost;

Bezbjednost;

Buka.

Na američkom tlu razlikuju se još tri standara i to:

Stepen efikasnosti, odnosno potrošnja goriva;

Stepen potrošnje gaznog sloja;

Stepen prijanjanja za kolovoz.

Vrijednosti se određuju pomoću oznaka A, F ili G i E, pri čemu je A najbolja vrijednost, a E najgora. Naravno, svaki vozač teži da kupi gumu koja ima najviše vrijednosti, ali njihova cijena je zbog performansi i često najviša. Tigar gume su gume koje ispunjavaju sve svjetske standarde, a i njihova cijena je pristupačna, tako da je ovaj brend veoma čest izbor vozača.

Ljetnje vs. Zimske gume

Kada temperatura vazduha ne ide ispod 10 stepeni Celzijusa letnje gume najbolje funkcionišu. Trebalo bi ih koristiti u uslovima kada nema snijega i leda, a gume se mogu kupiti u različitim šarama, a neke različito prijanjaju i imaju različite performanse. Naravno, što je cijena gume viša, to su joj bolje performanse i obratno. Takođe, svi vozači koji kalkulišu prilikom kupovine povoljnih guma, jer onda dovode u pitanje bezbjednost u saobraćaju. Zato, ako ste planirali da uštedite na gumama, to zaboravite. Izaberite najbolje gume ako želite da uživate u sigurnoj i udobnoj vožnji.

Kod ljetnjih guma se jasno zna da kada je temepratura niža od 10 stepeni Celzijusa, njihove performanse opadaju. To znači da nisu dobre za eksploataciju u datim uslovima, bez obzira kolika je njihova dubina šare. Postaju jako tvrde, a to može da dovede do proklizavanja, a proklizavanje i do nekih drugih neprijatnosti.

Najbolje vrijeme za korišćenje zimskih guma jeste nešto prije početka zime. Sačinjeni su od smjese koja ja predviđen za hladno vrijeme, a njihova konstrukcija gaznog sloja prilagođena je vremenskim uslovima, odnosno snijegu i ledu. Prilikom iznenadnog naletanja na mokri dio kolovoza ili baru inače na suvom putu zahvaljujući zimskim gumama lakše se uspostavlja kontrola nad vozilom. Na temperaturama koje su niže od 10 stepeni Celzijusa ove gume se mnogo bolje prilagođavaju uslovima saobraćaja i bolje prijanjaju za kolovoz. Zimske gume Tigar su odličan izbor, a kada je riječ o zimskim gumama, pri kupovini ne treba kalkulisati. Naravno, na tržištu u ponudi su više i niže cijene guma, a vi pažljivo odaberite odgovarajući model zimskih pneumatika za svoj automobil. Obratite pažnju na dubinu šare in a pritisak, jer pritisak mora da bude u skladu sa karakteristikama proizvođača automobile. Naravno, napominjemo da se korišćenje zimskih guma tokom cijele godine ne preporučuje, baš kao što nije dobro da tokom zimskih mjeseci koristite ljetnje pneumatike.

Razlog je veoma jasan. Pri visokim temperaturama značajno se gube performase zimskih guma, zato koristite odgovarajuće pneumatike u skladu sa godišnjim dobom.

Auto gume za sva godišnja doba

All-season gume predviđene su za korišćenje tokom čitave godine. Međutim, one se ne preporučuju u državama koje imaju oštre i nepredvive zime, ali za vožnju isključivo u gradskim uslovima, one su idealno rješenje.

Na evropskom tržištu ove gume su mnogo sličnje zimskim pneumaticima i po dizajnu i kočenju na suvom kolovozu, ali i prema dugotrajnosti i efikasnosti kada je potrošnja goriva u pitanju. Smješa guma je bliža onim zimskim gumama, ali sadrže i performanse koje su prihvatljive za korišćenje ovih guma u ljetnjim mjesecima. Takođe, njihova šara je više slična zimskim, a ne ljetnjim šarama.

Napominjemo da su ove gume prilikom vožnje u ljetnjim uslovima bučnije nego ljetnji pneumatici, a uz to su ljetnji pneumatici mnogo boljih performansi za korišćenje u ljetnjim mjesecima. Prednost ovih guma je u tome što štedite novac, jer ne kupujete dva kompleta guma, ali ako se gleda na duži rok, investiranje u zimske i ljetnje pneumatike donosi brojne prednosti i veću bezbjednost i sigurnost tokom vožnje.

Niskobudžetni i premium pneumatici

Svaki proizvod na tržištu pozicioniran je tako da se može svrstati u različitu cjenovnu kategoriju. Ipak, jasno je da niža cijena podrazumijeva lošije performanse i da je ipak bolje ne kalkulisati sa ovim auto komponentama.

Ipak, najbrojnija je grupa proizvoda koja je srednje pozicionirana, jer je većini potrošača budžet ograničen. A šta je sa brendovima?

E kada su u pitanju brendovi, premium pneumatici uglavnom pripadaju sljedećim proizvođačima. To su:

Tigar;

BFGoodrich;

Michelin;

Sava;

Continental;

Goodyear.

# 1 Tigar gume

Tigar je domaći proizvod svjetskih performansi. Da, da, tako bi se ukratko moglo reći za ovaj brend auto guma. Kompanija je započela sa radom u Pirotu 1935. godine i danas je jedna od najpoznatijih srpskih brendova. Najčešće su kupuju u našoj zemlji, a ove pneumatike odlikuje prilagodljivost vremenskim uslovima koji su karakteristični za kontinentalnu Evropu. O njihovom kvalitetu se nadaleko zna, a o tome najbolje svjedoči saradnja sa fabrikom BF Goodrich koja je postignuta još davne 1977. godine.

# 2 BFGoodrich gume

Sjedište ove kompanije je u Sjevernoj Karolini u Americi. Ovi pneumatici su odlični za zimu i snijeg, jer su super precizne prilikom upravljanja na snijegu ili u krivinama. Na zaleđenim putevima odlikuju ih dobre performanse kočenja, kao in a suvom terenu. Optimalno prijanjaju in a suvim putevima.

# 3 Michelin gume

Jedan od najvećih proizvođača guma na svijetu potiče iz Francuske i riječ je o kompaniji Michelin. Ovi pneumatici su namijenjeni srednjoj i visokoj klasi automobile, a zahvaljujući njima se štedi gorivo i ostvaruje veća sigurnost na putu. Imaju ekološki dezen i veoma su fleksibilne, pa se prilagođavaju sim vremenskim uslovima i odlično prijanjaju za kolovoz.

# 4 Sava gume

Sava potiče iz susedne Slovenije i prisutna je na tržištu više od 85 godina. Stalno se šire na evropskom tržištu, a sve zbog prepoznatljivog kvaliteta i dobrih performansi pneuatika. Odlično prijanjanje, ušteda goriva i sporo habanje u prvi plan se ističu, pri čemu ne čudi što je ovaj brend popularan među potrošačima.

# 5 Goodyear gume

Goodyear su premium gume koje se prilagođavaju različitim situcijama na putu odlične su tokom ljetnjih mjeseci. Takođe, zahaljujući svojim performansama zimski pneumatici uvek dobro dođu u vožnji po snijegu i ledu. Asimetričnog su dizajna i dobro prijanjaju i imaju manji otpor pri kotrljanju. Specijalnog su dizajna i predviđene su za automomobile srednje klase i luksuzna vozila. Kompanija je nastala još kraem 19. vijeka u Ohaju, a svoju milijarditu gumu je proizvela još prije pola vijeka, odnosno 1963. godine.

# 6 Continental gume

Ovi pneumatici se sporo habaju i veoma su bezbjedni. Idealni su za srednju i visoku klasu automobila, a ekološki su nastrojene. Njemačka kompanija Continental četvrta je na svijetu po proizvodnji auto guma, a osnovna je u Hanoveru. Za ovaj njemački brend na prvom mjestu je sigurna i bezbjedna vožnja, a proizvodnja se usklađuje sa najvišim njemačkim standardima.

Za koji god brend da se odlučite, uvijek imajte na umu da na prvom mjestu treba da vam budu performanse pneumatika, pa tek onda njihova cijena.

Beoguma vam nudi sve ove svjetske brendove po najpristupačnijim cijenama i odličnom garancijom i podrškom. Takođe vam nudi i mogućnost internet kupovine. Uz Beogumu ćete biti uvijek sigurni na putu.

(economy)