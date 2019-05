Zašto proizvođači automobila izbacuju rezervne gume iz vozila?

Vladajući je trend da je regularni rezervni točak sve ređa pojava u novim vozilima. Zašto je to tako? Šta vozač treba da uradi u slučaju da doživi gumi defekt?

Gotovo jedna trećina automobila iz modelne 2017. godine ne posjeduje rezervnu gumu. Vozači uglavnom ne obraćaju pažnju na to dok im se ne dodgodi peh na putu. Zašto su proizvođači odabrali da rezervne gume ne uvrste u "opremu"? Nekoliko je objašnjenja:

- Automobil ima „run-flat“ pneumatike

- Proizvođač želi da uštedi

- Automobil je lakši bez rezervnog točka

- Proizvođač može da objavi nižu nominalnu potrošnju goriva

- Poseban dizajn

"Run-Flat" gume i potrošnja goriva

Ukoliko ste kupili nov BMW u posljednjih nekoliko godina, sve su šanse da nema rezervnu gumu. Razlog je taj što su bavarski modeli najčešće opremljeni takozvanim "run-flat" pneumaticima, koje karakteriše čvrst bočni zid ili unutrašnje ojačanje. I druge marke koriste ovakve gume, ali je BMW poznat kao vodeći u ovom domenu. "Run-flat" jedinice su dizajnirane tako da se nakon bušenja mogu voziti još 80 kilometara pri brzini koja ne prelazi 80 km/h. Cilj je da vozač dođe do bezbjedne lokacije i zamijeni gumu. Inače, kod "run-flat" pneumatika nema popravke, jednom kada je oštećena, ova guma je "završila karijeru", a uz to je i skuplja (i ređa) od regularne.

Ne može se reći da "run-flat" gume donose uštedu proizvođaču, ali šta se dešava kada se montiraju standardni pneumatici a i dalje nema rezervnog? E, tu govorimo o "redukovanju troškova", što naravno ide na teret vlasnika vozila. Primjera radi, recimo da treba da izdvojimo 100 evra i priuštimo rezervni točak, a uz to će nam biti potreban i alat i dizalica. Ako u obzir uzmemo da proizvođači sve to dobijaju po nižoj cijeni, bezbjedno je reći da štede oko 100 evra po vozilu na taj način.

Hyundai se često spominje kao jedan od proizvođača koji su vodeći u ovom trendu, ali Korejci kažu da je riječ o uštedi na masi a ne redukovanju troškova. Hyundai je u opremu uključio kit za popravku za mnoge svoje modele, navodeći da to rezultira 11 kilograma manjom težinom, što doprinosi nižoj potrošnji.

Drugim riječima, smanjivanje ukupne mase automobila za posljedicu ima da on troši manje goriva, a po sprovedenim istraživanjima, ušteda ide do jedan odsto. Na prvi pogled beznačajno, ali proizvođačima to znači na planu prosječne flotne potrošnje i emisije izduvnih gasova, na osnovu čega baziraju marketinšku strategiju.

Prostor

Rast popularnosti hibridnih i električnih vozila je još jedan faktor koji doprinosi eliminaciji rezervnih guma. Ovde postoje specifični izazovi kada je riječ o dizajnu automobila, jer je neophodno pronaći odgovarajući prostor za baterije, pored SUS ili elektromotora. Generalno, baterija poslovično završava ispod zadnjih sjedišta ili u prtljažniku, što kompromituje prtljažne kapacitete automobila.

Paketi baterija za većinu hibridnih modela se nalaze u prtljažniku, što ostavlja vrlo malo prostora za rezervnu gumu.

Ovo nije poseban problem za veće automobile, ali za kompaktne, koji samom svojom konfiguracijom imaju deficit kada je prostranost u pitanju – jeste, što proizvođače prisiljava da pristupe kompromisima.

Na kraju, proučite ovu stavku prilikom kupovine automobila i ne obraćajte previše pažnje na ono što pričaju prodavci.

(AutoRepublika.com)