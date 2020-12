Zupčasti kaiš ili lanac, šta je bolje?

Nekada se smatralo da je lanac vječan, a danas je kod mnogih automobila postao običan potrošni dio - koji se nerijetko "potroši" na relativno maloj kilometraži, pišu "Polovni automobili".

Čemu služe zupčasti kaiš i lanac

Preko lanca ili kaiša povezani su radilica (koljenasto vratilo) za koju su vezani klipovi, i bregasta osovina koja kontroliše rad ventila.

Tako se sinhronizuje položaj klipova i ventila.

Ukoliko se ta sinhronizacija poremeti, motor neće raditi kako treba.

Da li je lanac neuporedivo izdržljiviji i pouzdaniji od kaiša?

Nije.

Stvari su se u posljednjih par decenija drastično izmijenile.

Kako je to moguće?

Do habanja tokom rada motora ne dolazi na isti način kod lanca kao kod kaiša. Zato može da se desi da lanac traje kraće od kaiša.

Takođe, kaiš je napravljen od specijalnih, veoma izdržljivih materijala i ojačan jakim vlaknima (kevlar, aramid, fiberglas...).

Da li lanac može da pukne?

Može.

Neki motori su postali ozloglašeni zbog toga. Do pucanja je dolazilo na relativno malim kilometražama i praktično bez upozorenja.

Ko pravi veću finansijsku štetu kada pukne?

Lanac. On može da ošteti i svoje kućište u kojem se nalazi motorno ulje.

Inače, u zavisnosti od konstrukcije motora, režima vožnje i drugih faktora, prilikom pucanja lanca ili kaiša mogu pored ventila i klipova da stradaju i drugi dijelovi, kao npr. bregasta, turbina ili katalizator ako se otkine parčence metala i završi u izduvnom sistemu...

Šta uništava lanac?

Loše podmazivanje. Lanac se podmazuje motornim uljem. Zato je važno da ulje bude kvalitetno i da se mijenja na vrijeme.

U suprotnom, ulje se zagađuje nečistoćama, a neke su izuzetno abrazivne čestice koje ubrzavaju habanje lanca – bukvalno "šmirglaju" sve površine koje treba da podmazuju.

U ulje dospijeva i nesagorjelo gorivo iz cilindara. Tako dobijamo ulje sa abrazivnim česticama koje je pritom razrijeđeno gorivom.

Zbog takvog ulja dolazi do trošenja pojedinih dijelova lanca, pa se lanac praktično "isteže". To može da poremeti sinhronizaciju rada ventila i klipova, pa motor neće raditi kako treba.

Istezanje lanca do određene mjere može da kompenzuje zatezač lanca. Međutim, kvalitetno ulje je važno i za sam zatezač iz više razloga. Zbog kontaminiranog ulja može da se pokvari ili da ne radi dobro, pa da zbog toga nastane havarija sa lancem.

Loše ulje negativno utiče i na druge komponente vezane za lanac, kao što su zupčanici ili plastični klizači po kojima na tankom sloju ulja klizi lanac.

Kada treba mijenjati lanac?

Pročitajte uputstvo – možda je predviđena redovna zamjena lanca na određenoj kilometraži.

Ukoliko je zamjena predviđena samo ako se pojave problemi, obratite pažnju na ove simptome:

zveckanje i zujanje u leru i pri niskim obrtajima

zveckanje, lupanje i zujanje prilikom startovanja

nedostatak snage i elastičnosti

povećana potrošnja

teže startovanje motora.

Ovi simptomi se obično javljaju zbog toga što se lanac istegao, a zatezač nije u stanju da to kompenzuje. Ukoliko je lanac suviše labav, može da dodiruje neke metalne površine ili dijelove, da udara prilikom startovanja i slično.

Takođe postoje i senzori koji prate situaciju i upozoravaju da nešto nije u redu. Možda će se jednostavno upaliti ček-endžin lampica.

Ukoliko se svi simptomi ignorišu, lanac može da pukne ili prezupči, a posljedice mogu da budu razne u zavisnosti od raznih faktora.

Koliko košta zamjena lanca?

Zavisi od mnogo stvari. Nije jeftina. Neki motori imaju dva ili tri lanca koji pokreću pomoćne agregate, kao što su pumpa ulja i vode, alternator, servo, kompresor klime. Drugi motori umjesto lanaca za pokretanje tih agregata koriste kaiševe. Nije ni svaki lanac iste konstrukcije, dužine, od istog materijala...

Kada se mijenja lanac, treba zamijeniti i sve prateće komponente, kao što su zatezači, zupčanici, plastični klizači...

Zupčanike obavezno treba mijenjati, pošto se njima troše ili čak lome zubi, pa se nipošto ne isplati da se ostave stari. Treba zamijeniti sve lance, ukoliko ih ima više, kao i klinaste ili kanalne kaiševe (PK) ukoliko koristi njih.

Zbog svih navedenih razloga vrlo je nezahvalno davati procjenu koliko će koštati zamjena lanca.

Nije uvijek lanac kriv

Mogu da stradaju i prateće komponente – npr. hidraulični zatezač lanca koji takođe zavisi od kvaliteta i stanja motornog ulja; mogu suviše da se istroše zubi na zupčanicima ili da neki pukne (ili više njih), a tu je i plastični klizač.

Motor sa lancem nema veliki servis?

Mnogi nemaju, ali postoje i oni koji imaju – kod njih je propisano na kojoj kilometraži treba da se mijenja lanac.

Inače, postoje motori sa kaišem kod kojih je predviđeno da se veliki servis radi na većoj kilometraži nego kod motora sa lancem. Po fabričkom uputstvu zupčasti na Ford Fiesti treba da se mijenja na 240.000 km ili nakon 10 godina.

Ovdje govorimo o originalnim dijelovima iz prve ugradnje.

Čitajte uputstvo – nađite servisne intervale!

U uputstvu može da piše i da se lanac ne mijenja, ali uz upozorenje da ako pređete neku baš veliku kilometražu, da bi ga ipak trebalo zamijeniti.

Znači da lanac ne mora obavezno da traje duže od kaiša?

Da. Kaiš može da bude dugovječniji i pouzdaniji od lanca. Zavisi kakvi su lanac i prateće komponente, koliko često je mijenjano ulje i koje je korišćeno, koliko je bilo zagađeno abrazivnim česticama koje su uništavale lanac i druge komponente, kako je auto vožen...

Obično se preporučuje da se originalni zupčasti kaiš, iz prve ugradnje, mijenja na kilometraži od 120.000 do 160.000 kilometara.

Pošto se kod starijih vozila obično kupuju zamjenski nekvalitetniji dijelovi, interval velikog servisa se znatno skraćuje – npr. na 60.000 km. Možda će i taj zamjenski kaiš moći da izdrži mnogo više od 60.000 km, ali rizik je prevelik u odnosu cijenu zamjene.

Dakle, generalno – zamjena lanca je znatno skuplja od zamjene kaiša, ali zato lanac obično mnogo duže traje.

Kada se mijenja zupčasti kaiš?

Na predviđenoj kilometraži ili ranije. Kada radite mali servis, zamolite majstora da provjeri kaiš.

To možete da uradite i sami ukoliko možete/znate da skinete plastičnu zaštitu. Ukoliko uočite da je kaiš ispucao, da ima oštećene zube ili su pohabani, da je zamašćen, vrijeme je za zamjenu.

Kvar često ne nastaje zbog pucanja samog kaiša, nego zbog trošenja zubaca, što može da dovede do prezupčenja ili kidanja više zubaca. To može da dovede do sličnih ili istih posljedica kao da je kaiš pukao.

Ako se primijeti da kaiš došao u kontakt sa uljem, treba odmah riješiti problem curenja ulja i zamijeniti kaiš, pošto ulje može da ga ošteti.

Ni kaiš nije uvijek kriv

Problem mogu da izazovu i druge komponente. Problem je u tome što vozači često žele da uštede na velikom servisu, pa ne žele da zamijene sve prateće dijelove, kao što su španer, roleri, pumpa vode. Upravo neki od tih dijelova može da izazove havariju.

Zato - kada se mijenja zupčasti kaiš, savjetuje se da se zamijene i svi ostali prateći dijelovi, zajedno sa pumpom za vodu.

Kad se već plaćaju "ruke", odnosno rad majstora, onda bolje da se zamijeni sve što može da strada, naročito ako je riječ o starijem autu na kojem je već rađen veliki servis, pa niste sigurni kakvog su kvaliteta ugrađeni dijelovi i da li su neki uopšte mijenjani.

Može da zariba pumpa za vodu i pokida zupčasti, ako je na njemu, ili ako je pokreće poseban kaiš, on spadne i podvuče se pod zupčasti... Isto važi i za rolere i španere.

Kvar može da izazove i PK kaiš (klinasti/kanalni) koji pokreće prateće agregate kao što su alternator, servo, kompresor klime – zavisi od konstrukcije motora. Ako neki od tih dijelova zariba ili dođe do nekog drugog problema, on može da pukne ili spadne i ode pod zupčasti kaiš.

Neki majstori se ne slažu sa "filozofijom" da treba mijenjati sve u kompletu, već da mogu slobodno da se ostave dijelovi kao što je španer, naročito ako je skuplji, ili pumpa za vodu, ukoliko ih on proveri i utvrdi da mogu da izdrže do sljedećeg velikog servisa.

Zato i ijcena zamjene može znatno da se razlikuje kod istog auta u zavisnosti od toga šta se mijenja sve mijenja i kakvi dijelovi se ugrađuju (jeftiniji ili skuplji).

Šta se više isplati po pitanju redovnog održavanja?

Nemoguće je odgovoriti na to pitanje. Da, lanac će duže da traje, ali raspitajte se koliko košta njegova zamjena kod određenog modela.

Sa druge strane, kada kupite polovan auto sa zupčastim kaišem, obavite veliki servis i mirni ste bar 4-5 godina (većina vozača).

U koje automobile se stavlja lanac, a u koje zupčasti kaiš?

Nema pravila – i lanac i kaiš se stavljaju i u male i u velike motore, slabe i jake, benzince i dizelaše, "nijemce", "italijane", "japance" i "francuze"...

Zaključak

To što auto ima lanac umjesto kaiša nije nikakva prednost i ne treba prema tome da donosite odluku o kupovini automobila, pošto ćete navodno imati manje troškove po pitanju velikog servisa.

Naprotiv, može lako da dođe do obrnute situacije i da potrošite mnogo više novca na održavanje ili popravku auta zbog toga što ima lanac.

(Polovni automobili)