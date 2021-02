Evo kako će bolid Alfa Romea izgledati nove sezone.

Nova sezona Formule 1 zvanično počinje 28. marta trkom u Bahreinu, što je za otprilike mjesec dana.

Zbog toga timovi, polako, predstavljaju svoje nove bolide, pa je isto to učinio i tim Alfa Romeo.

Kimi Raikonen i Antonio Đovinaci voziće za Alfa Romeo i ove sezone.

Can't wait to hear you rev up on the track...