Autotrke u Zalužanima

Međunarodna kružna autotrka "Nagrada Banjaluke 2018" biće održana u subotu i nedjelju na autodromu u Zalužanima kod Banjaluke, a očekuje se nastup više od 80 vozača.

"Očekujemo između 80 i 90 učesnika iz Srbije, Hrvatske i BiH. Trka se boduje za Prvenstvo RS, za Šampionat BiH, Šampionat Srbije i Prvenstvo Hrvatske. Biće šest klasa N2 (do 1.600 kubika) N3 (do 2.000), E1 (do 1.400), E1 (do 1.600), E1 (do 2.000) i E1 (2.000 +), a zanimljivo je da će se nakon tri godine u takmičenje vratiti nacionalna klasa Juga", rekao je Dalibor Šobot, predsjednik Autokarting kluba Profesional iz Banjaluke, koji je uz Sportski automoto savez RS, Automoto savez RS i Sportski automoto savjet BiH organizator trke.

Organizatori su pozvali ljubitelje automobilizma da tokom vikenda dođu u Zalužane, a ulaznica od pet KM vrijedi za oba dana.

Prvog dana takmičenja trka će početi u 17 časova, a u nedjelju program počinje u devet časova kada se vozi probni krug, a u 12 časova na rasporedu je druga trka. Pokrovitelji ove sportske manifestacije su predsjednik RS, Vlada RS i grad Banjaluka.