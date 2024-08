Banjaja projurio Austrijom – drama na vrhu

Aktuelni dvostruki svjetski šampion Moto GP šampionata vozač Dukatija Frančesko Banjaja pobijedio je u sprint trci uoči trke za Veliku nagradu Austrije.

Frančesko "Peko" Banjaja je pobijedio rezultatom 20:59,768 minuta.

Drugi je bio Horhe Martin iz Pramaka sa 4,673 sekunde zaostatka. Martin, koji je startovao sa pol pozicije, dobio je kaznu dug krug, pošto je nedozvoljeno stekao prednost prilikom preticanja, što ga je koštalo gotovo četiri sekunde.

Treće mjesto zauzeo je Aleš Espargaro iz Aprilije sa 7,584 sekunde zaostatka.

Vozač Dukatija Enea Bastijanini bio je četvrti, a peto mjesto zauzeo je Džek Miler iz KTM.

Šestostruki šampion Mark Markes iz Gresinija nije završio trku, prenosi B92.

Banjaja je sada prvi u šampionatu sa 250 bodova, koliko ima i Martin na drugom mjestu, ali uz manje pobjeda.

Bastijanini je treći sa 198 bodova, a Mark Markes četvrti sa 179.

Trka za Veliku nagradu Austrije vozi se u nedjelju od 14 časova.

The pendulum swings again in the #TissotSprint @PeccoBagnaia retakes the lead but both him and @88jorgemartin have points #AustrianGP pic.twitter.com/7etX1ovp0y