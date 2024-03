Bomba u F1: Ferstapen u Mercedesu? Pusta želja ili tu nešto ima?

Naredne sezone sedmostruki šampion Formule 1 voziće za Ferari a upražnjeno mjesto u ekipi Mercedesa popuniće niko drugo do aktuelni šampiona Maks Ferstapen.

Ovu hrabru konstataciju iznio je njemački "AMuS" navevši da bi najboljeg vozača na F1 gridu ka "srebrnim strelama" mogla da pogura afera prvog čovjeka austrijske ekipe Kristijana Hornera.

Iako je Horner nedavno oslobođen optužbi da je jednoj zaposlenici u ekipi Red Bula slao neprimjerene poruke mnogi smatraju da će ovaj skandal nanijeti nepopravljivu štetu ekipi koja dominira Formulom 1 u posljednje tri godine.

Jedan od njih je i Maksov otac Jos Ferstapen koji je javno prozvao Hornera da glumi žrtvu i da će se to loše odraziti po ekipu.

Zbog svega navedenog šef Mercedesa Toto Volf je upitan da li razmišlja da naredne sezone upražnjeno mjesto popuni Ferstapenom.

"Maks u Mercedesu? Naravno da bi to volio, ali mislim da šampioni traže najbrže bolide. A on to trenutno ima u Red Bulu. Tako da teško, baš teško, da je to izvodljivo“, rekao je Volf i dodao:

"Ne žurimo nigdje. Pažljivo ćemo da vidimo stanje na tržištu. Sada nije situacija, kao kada smo uzimali Luisa pa smo morali brzo da reagujemo. Ima vremena".

Ferstapen ima ugovor sa Red Bulom do 2028. godine i vidljivo najbolji bolid u šampionatu, pa se, osim afere "Horner", postavlja pitanje zbog čega bi odlazio iz tima koji mu je donio tri šampionske titule. Nedavno je i na najbolji način započeo novu sezonu, slavivši u trci za Veliku nagradu Bahreina. (Agencije)

