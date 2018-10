Borković: Vratiću se u TCR, imam neraščišćene račune

Srpski automobilista Dušan Borković rekao je poslije posljednje trke u TCR šampionatu da je zadovoljan ostvarenim rezultatima u cijeloj sezoni.

Borković je poslije posljednje trke u Barseloni zauzeo treće mjesto u generalnom plasmanu.

"Ne mogu reći da nisam srećan. Na startu trke je bila potpuna ludnica, Taši me je udario i polomio mi točak. Da sam završio trku u prvih deset, bio bih drugi u ukupnom poretku, ali tako je kako je, ne mogu da vratim vreme. Neshvatljivo mi je da je Mihelić, koji je vozio da pomogne Hjundaiju bio sporiji od mene čitavog vikenda. Potpuno me je zatvorio i bacio na šljunak. On mi je prijatelj, pa kad se on ovako poneo, šta da očekujem od onih koji direktno voze da mi naude, kao što je bio slučaj sa Lesenesom u Monci. Jednostavno, sujeta mu nije dozvolila da me pusti da prođem iako sam bolje startovao, vozio je kao da mu život zavisi od ove trke", rekao je Borković i dodao:

"Mnogo toga se desilo na moju štetu, pa sam na kraju ipak dokazao koliko vredim. Videćemo za sledeću godinu, imam veliku želju da ostanem u ovom šampionatu i vratim titurlu, imam dosta neraščišćenih računa. Moram da se zahvalim timu, koji je cele godine radio neverovatan posao, sponzorima koji su me pratili, ali pre svega navijačima iz celog sveta, posebno iz Srbije i Pančeva, koji su pokazali da su najbolji na planeti".

Drugi predstavnik Srbije u trci Nikola MIljković završio je trku na 21. mjestu, što se može smatrati dobrim učinkom poslije problema sa mjenjačem koji je imao u subotu i činjenice da se više bavio birokratijom jer je bilo upitno da li će uopšte dobiti licencu za takmičenje.

U generalnom plasmanu Askona je osvojio 181 poen, Vernje 159, Borković 154, a Taši 153 poena.