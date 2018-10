Botas: Ponovo bih pustio Hamiltona

Vozač Mercedesa Valteri Botas otkrio je da mu je iz ekipe rečeno da će, ako to bude bilo potrebno, ponovo od njega tražiti da prepusti poziciju Luisu Hamiltonu.

Hamilton je pobijedio prošle nedjelje u trci za Veliku nagradu Rusije, nakon što su sredinom trke iz boksa naredili Botasu da propusti Britanca.

Aktuelni šampion je zahvaljujući tome povećao prednost u odnosu na Sebastijana Fetela iz Ferarija na 50 bodova u borbi za novu titulu šampiona F1.

"To sam i očekivao", naveo je Botas, "Zavisi od situacije. Prošle nedjelje, da Luis nije imao problema sa gumama, možda bi mi ekipa dozvolila da pobijedim".

Iz Mercedesa je traženo od Botasa da propusti Hamiltona zbog problema sa gumama, ali je Britanac prije toga napao i pretekao Fetela i od njega preuzeo drugu poziciju.

Fetel je prethodno izašao iz boksa prije Hamiltona, koji je sa krugom zakašnjenja otišao na zamjenu guma, što je omogućilo Ferariju da nadoknadi zaostatak za aktuelnim svjetskim šampionom.

U Mercedesu su željeli da Botas bude između Hamiltona i Fetela, kako bi Britancu bilo lakše da sačuva gume.

Hamilton je poslije trke u Sočiju rekao da su mu pomiješana osjećanja, zahvalio je Botasu na "džentlmenskom gestu" i rekao da je Finac zaslužio pobjedu.

Botas je zatim rekao da je timski igrač i da je prvo i drugo mjesto u trci najbolji rezultat za ekipu.

"Ponovo bih to uradio, ali to ne znači da nisam trkač. Više ne mogu da se borim za titulu, a mi moramo da budemo tim ako zaista želimo da osvojimo obe titule. Ovde sam da bih uzeo pol poziciju i da bih pobjeđivao, ali biću podrška, to je sigurno", naveo je Botas.

Do kraja sezone F1 ostalo je još pet trka – Japan (7. oktobar), SAD (21. oktobar), Meksiko (28. oktobar), Brazil (11. novembar) i Abu Dabi (25. novembar).

Hamiltonu nije potrebna više nijedna pobjeda da bi stigao do pete titule i izjednačio se po broju trofeja sa legendarnim Huanom Manuelom Fanđom.

Ako bi Fetel uspio da priredi čudo i pobijedi na preostalih pet trka, Britancu bi bila dovoljna četiri treća mjesta i jedno drugo da matematički "ovjeri" titulu.

(b92)