Botas: Znam da mogu biti bolji od Hamiltona

Iako ima ulogu drugog vozača u Mercedesu, Valteri Botas vjeruje da je bolji vozač od šestostrukog svjetskog prvaka Luisa Hamiltona.

Od pobjede na prvoj trci sezone u Austriji, Botas je "skupio" 69 bodova zaostatka za Hamiltonom u poretku vozača. Britanski vozač je na putu da osvoji sedmu titulu prvaka i tako se izjednači s legendarnim Mihaelom Šumaherom.

"Naravno da vjerujem u to, naravno da vjerujem da sam bolji kad sam u najboljoj formi. Znam da mogu biti bolji od njega. Naravno, ima dana kad je on bolji, bez sumnje. U proteklih nekoliko godina je bio bolji. Međutim, ne bavim se politikom, volim voziti i trkati se. Volim fer, ali pravu pravu trku to je ono što radim, tako sam uvijek vozio i nastaviću tako", izjavio je Botas.

Osim u Austriji, Botas je pobijedio u Rusiji te je zadovoljan svojim ovosezonskim performansama.

"Prilično sam zadovoljan svojim perfomansama, posebno u poređanju s prethodnim godinama. Ritam u trkama mi je zaista dobar. Stvar je u malim detaljima, ako su oni kako treba, onda i stvari idu u moju korist. Ipak, performanse su prilično pozitivne", završio je je vozač Mercedesa.