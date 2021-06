Botas doživio nezgodu u boksu, pomogli mu mehaničari McLarena

Trkaći vikend u Austriji uoči trke za Veliku nagradu Štajerske zvanično je počeo danas slobodnim treninzima, a nesvakidašnju nezgodu je doživio vozač Mercedesa Valteri Botas.

Botas je pušten iz boksa kako bi se vratio na stazu tokom treninga, ali izgubio je kontrolu nad bolidom te se okrenuo i završio desno u prostoru ispred McLarenove garaže.

Finac je dobro prošao jer ipak nije oštetio svoj bolid, a u pomoć su mu pritekli McLarenovi mehaničari koji su ga gurnuli kako bi se vratio u ispravan položaj i izašao na stazu. Tokom današnjeg dana je bilo nekoliko grešaka vozača i izlijetanja sa staze.

Inače, na oba treninga je najbrži bio trenutni lider u šampionatu Formule 1, vozač Red Bull Racinga Maks Ferstapen. Tokom prvog treninga je zabilježio vrijeme kruga 1:05.910, dok je na drugom treningu krug na stazi Red Bull Ring "zatvorio" za 1:05.412.

Najveću brzinu na stazi ostvario je Antonio Đovinaci u bolidu Alfe Romeo, dostigao je 313,6 km/h, dok je njegov timski kolega Kimi Raikonen bio nešto "sporiji" sa 312,8 km/h. Daniel Rikardo je u McLarenu ubrzao do 311,5 km/h, dok je mladi vozač Haasa Mik Šumaher dostigao 311,1 km/h.

U subotu su na rasporedu kvalifikacije, a u nedjelju trka.

For everyone who missed it.... pic.twitter.com/aRn7CmHxQ4