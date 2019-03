Botas maestralan u Melburnu, Maks ispred Ferarija

Vozač Mercedesa Valteri Botas trijumfovao je na Velikoj nagradi Australije kojom je startovao ovogodišnji šampionat Formule 1.

Finac je na stazi "Albert park" upisao četvrtu pobjedu u karijeri, prvu od trke u Abu Dabiju 2017. godine.

Botasu je najbliži bio njegov timski kolega i branilac titule Luis Hamilton, koji je imao oko 20 sekundi zaostatka. Njima dvojici se na podijumu pridružio Maks Ferstapen u bolidu Red Bula i tako donio Hondi prvi podijum od povratka japanske kompanije u Formulu 1 prije tačno četiri godine.

Velika nagrada Australije je riješena na samom startu što se tiče borbe za trijumf, pošto je Botas odličnim manevrom pretekao Hamiltona, koji je držao pol poziciju. Od tog trenutka, finski automobilista se nije osvrtao, kontrolisao je trku i konstantno povećavao prednost, pa njegov trijumf nijednog trenutka nije doveden u pitanje. Uz to, ostvario je najbrži krug trke, pa je prvu trku sezone završio sa maksimalnim brojem od 26 bodova.

Britanac je, s druge strane, morao da se pribojava za drugu poziciju, pošto je izuzetno rano otišao u boks, a u finišu je Ferstapen počeo opasno da mu se približava. Vozač Red Bula je vozio odlično u Melburnu, izveo je i najbolje preticanje dana, kada je napao Sebastijana Fetela u Ferariju, ali je šansu da ugrozi Hamiltona izgubio deset krugova prije kraja, kada je imao mali izlet sa staze. Uprkos tome, do samog cilja je vrebao svoju šansu, ali je na kraju stigao do podijuma, prvog za Hondu od Velike nagrade Britanije 2008.

Fetel je praktično trku za zaborav, pošto nije imao šansu za trijumf, a u drugom dijelu trke nije mogao da parira Ferstapenu. Njegov timski kolega Šarl Lekler je bio odmah iza njega, a iako se činilo da će ga napasti, to se nije desilo, ali je mladi Monegašanin svakako došao do najboljeg plasmana karijere osvajanjem petog mjesta.

Iza najbolje petorice je bilo mnogo više borbi nego na samom čelu, a najbolji među ostalima bio je vozač Hasa Kevin Magnusen, ispred Nika Hilkenberga u Renou i vozača Alfa Romea Kimija Raikonena. Osvajače bodova kompletirali su Lens Strol u bolidu Rejsing Pointa i povratnik u Formulu 1 Danil Kvjat.

A dominant fourth career victory, and the fastest lap of the race @ValtteriBottas claimed a maximum 2 points down under!#AusGP #F1 pic.twitter.com/GOLN8UfwHo