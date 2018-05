Botas se nada ostanku u Mercedesu, ubjeđuje i Hamiltona

Vozač Mercedesa Valteri Botas pozvao je timskog kolegu, aktuelnog svjetskog šampiona Formule 1, Luisa Hamiltona da produži ugovor sa ekipom.

Botasu i Hamiltonu ističu ugovori na kraju sezone.

Dok Botas mora da ubijedi čelnike ekipe da mu ukažu povjerenje i naredne sezone, Hamilton još nije produžio ugovor, iako mu je ponuđen.

Novinari u Monaku su pitali Hamiltona o ugovoru, a on je rekao da ne želi da žuri.

"Nema neriješene situacije, samo mislim da ne treba žuriti. Ne pregovaram sa drugom ekipom, ne razmatram nijednu drugu ekipu, samo sam dao sebi malo vremena", rekao je četvorostruki svjetski prvak.

Botas želi da Hamilton riješi situaciju.

"Sigurno da želim. Prije svega, ja bih želio da ostanem u Mercedesu. To je moj dugoročni plan. Bilo bi lijepo i da Luis želi da ostane i postigne dogovor. Uživam radeći sa njim, uživam u izazovu koji mi postavlja. Uživam u činjenici da je četvorostruki svjetski prvak, a ja trenutno nemam titulu. To me tjera da još više radim i budem bolji. Ne bih promijenio mišljenje o ostanku (i da on ode), ali mislim da dobro sarađujemo", rekao je Botas.

Hamilton i Botas su prošle sezone prvi put vozili u istoj ekipi. Finac je došao iz Vilijamsa, kao zamjena za Nika Rozberga, koji je završio karijeru po osvajanju šampionske titule.

On je pobijedio u tri trke, ali se više istakao kao podrška Hamiltonu u odbrani titule. Botas je rekao da shvata da se u Mercedesu traži konstantan napredak, ali da sebi nije postavio posebne ciljeve, u pogledu bodova i konačnog plasmana.

"Nema magičnog broja. Nema posebne klauzule, pa to pokazuje mišljenje ekipe o mojim nastupima", dodao je finski vozač.

Botas je prošle sezone bio treći u generalnom plasmanu, iza šampiona Hamiltona i Sebastijana Fetela iz Ferarija.

On je trenutno treći u ovoj sezoni, sa 37 bodova zaostatka za Hamiltonom i 20 za Fetelom. Brojni navijači su ga kritikovali i pitaju se da li Botas može da se takmiči na najvišem nivou, ali vožnja pod velikom pritiskom i obaveza za dokazivanjem su ga učinili odlučnijim.

"To vas čini čvršćim i boljim. Od svakog teškog vikenda, imam utisak da mogu da preokrenem stvari", naveo je Botas.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend, a trka za Veliku nagradu Monaka na programu je u nedjelju od 15.10 časova.