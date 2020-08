Bred Binder donio prvu pobjedu KTM-u

Bred Binder pobjednik je Velike nagrade Češke, treće trke u ovogodišnjem šampionatu Moto GP a osim prvog individualnog trijumfa ova trka će ostati zabilježena po tome što je Binder donio prvu pobjedu KTM-u u kraljevskoj klasi (u Moto GP ušao prije tri i po godine).

Južnoafrikanac je do prvenca u najjačkoj klasi došao na svojoj trećoj trci i postao je prvi novajlija poslije devet godina koji je u debitantskoj sezoni stigao do trijumfa. Prethodno je to učinio Mark Markes.

Drugu poziciju na današnjoj trci u Brnu zauzeo je Franko Morbideli (Petronas Jamaha), dok je treći bio Žoan Zarko (Avintije).