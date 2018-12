Britanski portal prenosi vijesti o Šumaheru koje raduju

Jedan od najvećih vozača u istoriji Formule 1, sedmostruki svjetski prvak Mihael Šumaher uskoro će proslaviti 50. rođendan, a 29.12 će proći pet godina od teške nesreće koju je doživio na skijanju u Francuskoj.

Informacije izlaze na kapaljku, ali posljednja vijest koja je izašla u javnost daje pravo na optimizam u njegov oporavak.

Šumaher sa svojom porodicom navodno živi i liječi se u ogromnoj vili u Glejdu, Švajcarskoj. Njegovo liječenje košta oko 50 hiljada dolara, a u kući se nalazi i posebna ambulanta i ljekari koji svakodnevno brinu o njemu. Iako je o njegovom stanju proteklih godina bilo plasirano nekoliko laži, "Daily Mail" saznaje da Nijemac nije prikovan za krevet i da ga ne hrane uz pomoć cjevčica.

Vozačev portparol Sabina Kem rekla je zašto nikada nije govorila medijima informacije iz njegovog života.

"Informacije iz njegovog života nisu nikad curile u javnost. On je jednostavno volio privatnost. Jednom mi je rekao: 'Nemoj me zvati sve do sljedeće godine, nestaću na neko vrijeme'. Mislim da mu je to velika želja za koju je htio da mu se ispuni jednog dana u budućnosti", rekla je Kem.

Ona je jedna od rijetkih osoba koja ima pristup Šumaheru, a svoj posao i dalje radi vjerno i odano prema svom gazdi.

"Na meni je da i dalje radim svoj posao i da ne dopustim da informacije o njegovom stanju izađu u javnost", rekla je Sabina.

Iako se još na ljeto pisalo kako je njegova supruga Korina kupila vilu u Majorci kako bi Mihaelu osigurala što bolje uslove, čini se da to nije istina, a to je potvrdio bivši šef Ferrarija Žan Tot koji ga je često posjećuje u njegovoj kući u Švajcarskoj, a ovaj put su zajedno gledali posljednju trku sezone.

"Uvijek sam oprezan sa bilo kakvim izjavama, ali to je istina. Gledao sam tu trku u zajedno s Mihaelom u njegovoj kući u Švajcarskoj", potvrdio je Tot.

Bivši šef Ferrarija veliki je Šumaherov prijatelj, a to prijateljstvo traje još od vremena kada se Nijemac takmičio u "njabržem cirkusu".

"Posjetim ga barem dva puta mjesečno. Vidim Mihaela, njegovu porodicu... Volim tog čovjeka. Volio bih da je situacija drugačija", dodao je Tot.

Šumi je na skijanju udario glavom o stijenu, a poslije toga se ne zna apsolutno ništa o njegovom stanju. Njegova žena smatra da je to stvar samo njene porodice.

To je izazvalo efekat senzacionalističkih vijesti koje su se proteklih godina pojavile o Mihaelovom stanju, a koje su kasnije demantovane, poput one da je Mihael spao na 40 kilograma i da vegetira do optimističnih vijesti da se oporavio i da čak samostalno hoda. Navodno je svjestan svega oko sebe, a čak i plače kada vidi svoju porodicu.

