Dani Pedrosa objavio da se povlači

Legendarni motorciklista, vozač Repsol Honde Danijel Dani Pedrosa saopštio je da će na kraju tekuće Moto GP sezone završiti karijeru.

Španac, koji u septembru puni 33 godine, smatra se jednim od najkvalitetnijih vozača u istoriji ovog sporta,a odlučio je da se povuče poslije 18 sezona.

"Neću biti dio Svjetskog šampionata sljedeće godine, već ću završiti priču po okončanju ove u kraljevskoj klasi. Dugo sam razmišljao i naravno da mi je teško, imao sam i brojne ponude da nastavim, ali ne osjećam više isti intenzitet prilikom trka kao što je to ranije bio slučaj. Sada imam neke druge prioritete", rekao je Pedrosa.

Na vječnoj listi po broju pobjeda zauzima treće mjesto sa 54 trijumfa, uz tri osvojene titule. Dva puta je bio najbolji u klasi do 250 kubika, najmlađi je šampion njenoj istoriji, dok je jednom slavio u duplo slabijoj.

Dva puta je bio vicešampion u kraljevskoj klasi, vozeći tokom čitave karijere Hondu.

